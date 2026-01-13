Yıllarca Türkiye'nin örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1996 yılında dünyaevine girmişti. Ancak bu uzun soluklu evlilik 2023 yılında sona ermişti. 27 yıllık beraberliklerini tek celsede bitiren çift, boşanma davasına el ele gelip, yine el ele çıkmıştı.

Boşanmanın ardından Los Angeles'ta yaşayan iş insanı Orkan Özkan ile yeni aşka yelken açan Arzum Onan'ın ilişkisi mutlu mesut devam ediyor.

Hatta son günlerdeki gelişmelere bakılırsa aşıkları mutlu son bekliyor.

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, Abant'ta bir otelde yılbaşını kutlayan çiftin yanında aile büyükleri de varmış. Ayrıca Arzum Onan'ın Mehmet Aslantuğ'tan olan oğlu Can'ın Orkan Bey'le, Orkan Bey'in ilk evliliğinden olan iki kızının da Arzum Onan'la arasının gayet iyiymiş.