Yıllarca Türkiye'nin örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1996 yılında dünyaevine girmişti. Ancak bu uzun soluklu evlilik 2023 yılında sona erdi.

27 yıllık beraberliklerini tek celsede bitiren çift, boşanma davasına el ele gelip, yine el ele çıkmıştı.

Boşanmanın ardından Mehmet Aslantuğ'un, iş insanı Gözde Akpınar'la yakınlaştığı iddia edilmişti. Ancak bu söylenti kısa sürede yalanlandı.

Öte yandan Arzum Onan ise uzun yıllardır Amerika'da yaşayan iş insanı Orkan Özkan'la sürpriz bir ilişkiye yelken açtı.

Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla da ilişkisini ilk kez gözler önüne seren oyuncu, "Her şey yolunda" diyerek mutluluğunu ilan etmişti.

"BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Bir yıldır birlikte olan çiftin geçen günlerde Amerika'da evlendiği söylenmişti. Arzum Onan, başrolünde yer aldığı 'Bi Umut filminin basın gösteriminde evlilik iddialarına açıklık getirdi. Oyuncu, "Böyle bir şey asla yok" dedi.