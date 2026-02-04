Mumbai’de bir konutun güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, dikkatsizliğin ve denetimsizliğin nasıl bir faciaya yol açabileceğini gözler önüne serdi. Elinde dev bir balon demetiyle asansöre giren bir kişi, kabin henüz hareket etmeden saniyeler süren bir kabusun ortasında kaldı. Sebebi henüz kesinleşmeyen bir tetikleyiciyle eş zamanlı olarak patlayan onlarca balon, kapalı alanı bir anda devasa bir ateş kütlesine dönüştürdü.

Görüntülerde, asansörün içinin parlak bir ışıkla kaplandığı ve içerdekilerin alevlerin arasından büyük bir panikle kendilerini dışarı attığı görüldü. Şans eseri son anda dışarı kaçmayı başaran kişilerin ciddi bir yaralanma almadan kurtulup kurtulmadığı henüz bilinmezken, olayın teknik boyutu tehlikeli bir gerçeği işaret etti.

Uzmanlar ve yetkililer tarafından gerçekleştirilen ilk teknik incelemelerde, patlamanın şiddeti ve alevlerin yayılma hızı değerlendirildiğinde, balonların içinde uçan balonlarda kullanılan güvenli helyum gazı yerine; maliyeti düşürmek amacıyla yasa dışı olarak doldurulan, son derece yanıcı ve patlayıcı özelliğe sahip hidrojen gazı bulunduğu ihtimali ağırlık kazandı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer halkı kaynağı belirsiz uçan balonlar konusunda bir kez daha uyardı.