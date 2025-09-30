Olay, sabah saatlerinde Altaylılar Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti.

İddiaya göre, binanın 7’nci katından asansöre binen Pelin Kıyga, halatın kopmasıyla birlikte hızla zemine düştü.

Binada oturanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kabinden ağır yaralı olarak çıkarılan Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk annesi olan Pelin Kıyga’nın cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.