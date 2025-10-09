2011 yılında KOSGEB desteğiyle kurulan Mapsis Havacılık, kısa sürede savunma, havacılık ve enerji sektörlerinde öne çıktı. Şirket, THY, Roketsan, Aselsan, TÜBİTAK, TUSAŞ, SAGE ve Kale Havacılık gibi kurumlara üretim yaparken, aynı zamanda Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) için de üretim gerçekleştiren sayılı Türk firmalarından biri olarak dikkat çekti.

Alüminyum ve metal işleme alanında faaliyet gösteren şirket, savunma sanayisinin yanı sıra enerji sektörüne de talaşlı imalat parçaları üretiyordu. Ayrıca kendi tasarımı olan parçaları yurt içi ve yurt dışına ihraç etmeyi hedefliyordu.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi, Mapsis Metal Havacılık ve Savunma Sanayi A.Ş. ile birlikte Win Metal Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararı verdi. Mahkeme, sürecin yürütülmesi için bir geçici konkordato komiseri atadı.

İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca, alacaklıların ilandan itibaren yedi gün içinde konkordatoya itiraz edebileceği, ön inceleme duruşmasının ise 25 Aralık 2025 tarihinde yapılacağı bildirildi.

YERLİ ÜRETİMDEN ULUSLARARASI BAŞARIYA

Kocaeli'de kurulan Mapsis Havacılık, “yerli üretim” ilkesiyle savunma ve havacılık sektörüne birçok kritik parça kazandırdı. Şirket, AR-GE faaliyetleriyle kendi parçalarını tasarlayarak hem yerli projelere hem de uluslararası pazarlara ürün sağladı.

Ancak artan üretim maliyetleri, finansal baskılar ve sektördeki daralma nedeniyle şirketin faaliyetlerinde zorlandığı, bu nedenle konkordato kararı aldığı belirtildi.