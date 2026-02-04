Yılbaşında, İbo Show'a konuk olup 25 yıllık küslüğü bitiren Asena, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Barışma nedeni merak konusu olan Asena, ilk kez İbrahim Tatlıses barışmasına dair soruları yanıtladı.

Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Etiler'de görüntülenen Asena, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İbrahim Tatlıses ile 25 yıl sonra barışan Asena, bu konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

NEDEN BARIŞTIĞINI AÇIKLADI

Asena, "İbrahim Tatlıses ile yıllar sonra karşılaşmanızda neler hissetiniz?" sorusuna, "Neler hissettiğim bana kalsın. Oraya çıkış sebebim yüklerimden arınmaktı. Hesapları kapatmaktı. Ben birisine dargın değilim, kimseyle de bir yarışım yok" diyerek yanıt verdi.

YENİ PROJELER YOLDA

Yeni projeleri olduğunu da açıklayan Asena, "Bol bol sürprizlerim var. İnanılmaz heyecanlıyım. Hamdolsun şimdilerde keyfim çok yerinde" dedi.

VİDEOLAR GÜLDÜRDÜ

Yılbaşı programına katıldıktan sonra yapılan videolar hakkında da konuşan Asena, "Canım milletim çok espritüel. Birkaç tanesinde yerlere yattım. İnsanlar, komik videolar hazırlamış. Çok güldük. Z kuşağı da beni tanıdı, biraz değişik bir tanıtım oldu ama herkes tanıdı. Bana neler attılar, hangi birisini paylaşayım bilemedim" diyerek gülümsedi.