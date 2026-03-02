Başrolünde Asena Keskinci’nin yer aldığı ve müstehcen sahneleri nedeniyle RTÜK incelemesine takılarak Türkiye yayını sonlandırılan "Jasmine" dizisi gündem olmaya devam ediyor. Nişantaşı'nda görüntülenen Keskinci, projenin yayından kaldırılma süreci ve çekim aşamasına dair açıklamalarda bulundu.

"HEYECANLA ÇEKTİK"

Dizinin Türkiye’de yayından kaldırılmasının ardından ilk kez konuşan Keskinci, çekim sürecini ve projenin mevcut durumunu şu sözlerle değerlendirdi: "Heyecanla çektik. Keyifli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de nadiren yapılmış işlerden biriydi. Biraz ayağımız tökezledi. Avrupa ve Amerika'da yayınına devam ediyor."

"O SAHNELER KONTROLLÜ ÇEKİLDİ"

Toplum baskısı ve çekim sürecindeki tedirginliklerine dair soruları yanıtlayan ünlü oyuncu, profesyonel sınırlarını koruduğunu belirtti. Rolün zorluklarına değinen Keskinci, "Her rolün zorluğu var. Oyuncu olarak bunların altından elimizden geldiğince kalkmaya çalışıyoruz. Benim bazı şüphelerim vardı. Bazı şeyleri yapmakta zorlandığım için yapımla paylaşmıştım. Asena olarak öpüşmem yok, o sahneler kontrollü çekildi. Gerçeği yansıttığımız için halen arkasındayım" ifadelerini kullandı.

"SINIRLARIMI BELİRTMİŞTİM"

Sosyal medya üzerinden yöneltilen eleştirilere ve bazı meslektaşlarının "aşırıya kaçıldığı" yönündeki açıklamalarına yanıt veren Keskinci, önceliğinin oyunculuk performansı olduğunu dile getirdi. Kamuoyunda oluşan tepkileri değerlendiren oyuncu, linç oluyor diyerek, sektör içinden aldığı olumlu geri bildirimlerin kendisi için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Sınırları hakkındaki soruya ise projenin başında şartlarını sunduğunu belirterek Jasmine' girerken sınırlarımı belirtmiştim" şeklinde konuştu.