2017'de Hasan Dere ile evlenip Almanya'da kendine yeni bir hayat kuran oryantal Asena, sessiz sedasız boşandı.

8 yıllık evliliklerini noktalayan çift, geçen hafta ayrılığı ortak açıklama ile duyurdu.

Çift "Hâlâ birbirimizi çok seviyoruz, her zaman yan yana, dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz. Sebebi özelimizdir, farklı sebepler aranmamasını ve saygı duyulmasını rica ederiz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamadan günler sonra 'Gel Konuşalım' programının sunucusu Ece Erken ayrılığın perde arkasıyla ilgili konuştu.

Asena ile konuştuğunu söyleyen Erken, eski oryantalin işine dönmek istediğini ve hayallerinin peşinden gitmek istediğini ancak Dere'nin ailesinin bu konuya sıcak bakmadığını ifade etti.

"SEKTÖRÜN BANA İHTİYACI VAR"

'İbo Show' programında sergilediği dans performansıyla bir döneme damga vuran 48 yaşındaki Asena, geçen yıl verdiği bir röportajında sahneleri özlediğini söylemiş ve "Sahneyi şovla birleştirmeyi özledim. Sektörün bana ihtiyacı var" demişti.