Asena, bir dönemin en popüler oryantaliydi... Dansıyla milyonları ekrana kilitliyordu. Kariyerinin tam da en yükselişte olduğu dönemde yolu türkücü İbrahim Tatlısesi ile kesişti. Tanışmaları kısa sürede gizli bir aşka dönüştü. Fakat Tatlıses o dönem Derya Tuna ile birlikteydi.

İbo Show'da sahneye çıkan ve dans ettiği hemen hemen her yerde de İbrahim Tatlıses'le görüntülenmeye başlayan Asena, aşk iddialarını birkaç ay reddetti. Ancak ikili sonunda pes etmeye karar verdi, ilan ettiler.

Tatlıses, Asena'ya şarkılar yazdı, koruyup kolladı sorunsuzmuş gibi ilerleyen ilişki kısa sürede çatırdamaya başladı. Defalarca, Tatlıses’in kıskançlığı yüzünden sahneleri bıraktığını söyleyen Asena, o dönem yaşadığı kıskançlık baskısını, "Beni sevdi ama sahiplenmekle karıştırdı" ifadeleriyle anlattı.

Tartıştıkları haberleri sürekli gündeme geldi. Tatlıses, zaman içinde Ayşegül Yıldız ile samimi görüntüler vermeye başlayınca da ipler iyice koptu.

Asena bir gün kameralar karşısında "Ben kimseye köle değilim" diyerek ilişkiyi bitirdiğini açıkladı.

Asena daha sonra bacağından kurşunlandı. O gün bu gündür de ikili tekrar bir araya gelmemek üzere birbirlerini hayatlarından çıkardılar.

Ve İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız 2011'de evlenmişti.

Asena da 2017'de Hasan Dere ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak her iki evlilik de uzun soluklu olmadı. Tatlıses 2013'te, Asena ise geen ekim ayında boşandı.

22 YIL SONRA BARIŞTILAR

Asena ve İbrahim Tatlıses 22 yıl aradan sonra dün akşam ilk kez STAR TV'nin yılbaşı programı çekimleri için bir araya geldi.