Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, İstanbul'daki günleri ve Fenerbahçe tercihi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu Marca’ya verdiği röportajda sarı lacivertli ekibi Real Madrid'e benzetti.

İstanbul'a alışmaya başladığını belirten İspanyol oyuncu "Yavaş yavaş şehre alışıyoruz. Zaten bir evimiz var, ki bu her zaman en önemli şeydir. Şehirde ve kulüpte daha rahat hissetmek için o istikrarı bulmak. Burada çok iyi karşılandım, bu yüzden çok mutluyum. Çok yoğun bir şehir, nüfusu çok fazla. Ve her şeyden öte, inanılmaz olan şey futbol tutkusu. İnsanlar futbolu sonuna kadar yaşıyor ve bu hem evinde hem de deplasmanda fark ediliyor." dedi.

Şehirde zaman zaman kamufle olarak dolaştığını belirten Asensio "Her zaman üstümü başımı örtüyorum, yine de her zaman sizi tutan insanlar oluyor. Ama sorun değil, insanlar saygılı, çok nazik ve her zaman cesaret verici." ifadelerini kullandı.

'KALİTE BEKLEDİĞİMDEN YÜKSEK'

Süper Lig'in kalitesi için de konuşan İspanyol orta saha "Evet, bu lig hakkında daha önce duymuştum. Zorlu bir şampiyonluk, iyi oyuncular var. Seviyesi beni çok şaşırttı. Sonuçta, biz de oradayız ve çok iyi mücadele ediyoruz. Başlangıçlar her zaman karmaşıktır, çünkü yeni bir teknik direktör gelir, yeni oyuncular vardır, ama yavaş yavaş yolumuzu buluyor ve yüksek seviyede oynuyoruz." diye konuştu.

Fenerbahçe'yi tercih etmesinin şaşırtıcı olduğuna yönelik soruya da yanıt veren Asensio "Bu benim ve kariyerim için önemli bir meydan okumaydı. Yaz başında onlarla konuştuğumda, bunun iddialı bir proje olduğunu gördüm; kulüp yıllardır şampiyonluk kazanamamıştı ve tekrar kazanmak istiyorlardı. Kulüp ve taraftarların bana gösterdiği sevgi de karar vermemde önemli bir rol oynadı. Ama her şeyden önce, tekrar kazanmak benim için kişisel bir meydan okumaydı. Her zaman kazanmak isterim ve büyük kulüplerde oynamaya alışkınım. Kazanma mentalitemi buraya da taşıyarak büyük başarılara imza atmak istiyorum." dedi.

REAL MADRİD BENZETMESİ

Fenerbahçe'deki baskı ortamını değerlendiren İspanyol oyuncu "Dikkate almam gereken birçok şey vardı ve benim için bu, iddialı bir meydan okuma ve kendimi yeniden sınama fırsatıydı. Madrid'den ayrıldığımdan beri beni en çok motive eden şey, kendime meydan okumak, hedefler belirlemek oldu... Bazı koşullar nedeniyle transfer dönemi sonuna kadar uzadı, ama doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Çok motive ve heyecanlıyım. Bu kulüp, kazanma baskısı açısından Real Madrid ile oldukça benzerlikler taşıyor." ifadelerini kullandı.

Asensio "İspanya'da her hafta sonu “Asensio gol attı!” diye duyuyoruz. Luis de la Fuente'nin Türkiye'de olan biteni takip ettiğini düşünüyor musun?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Umarım öyledir. Seçilmek, özellikle benim için çok önemli. Umarım Luis olan biteni takip ediyordur ve bir kez daha çağrılırım. Benim için bu açık bir hedef. Yaz aylarında, hangi takıma gidersem gideyim, Avrupa kupalarında oynaması, en üst düzeyde oynaması gerektiğini açıkça belirtmiştim... Zirveye ulaşmak ve sonra milli takım teknik direktörünün seçim yapmasına izin vermek açık bir hedef. Benim için üçüncü Dünya Kupası'nda oynamak inanılmaz olurdu ve bu yıl benim için açık bir hedef. Şu anda izlediğim yolda devam etmek. Her maçta elimden gelenin en iyisini yapmak, goller, asistler ve sıkı çalışmayla katkı sağlamaya çalışmak. Oradan sonra, umarım her şey yoluna girer."