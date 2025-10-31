Fenerbahçe'ya sezon başında gelen ve ortaya koyduğu etkili oyunla Avrupa'da yeniden gözde haline gelen Marco Asensio için ortaya atılan sürpriz transfer iddiası ses getirdi. İspanyol basını, yıldız futbolcunun yeniden La Liga'ya dönebileceğini öne sürdü.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE iMZA ATTI

Mallorca çıkışlı olan Marco Asensio, uzun yılar Real Madrid forması giymiş ardından Paris Saint-Germain'in yolunu tutmuştu. Geçen sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçiren İspanyol yıldız, yaz transfer döneminde ise Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan deneyimli futbolcu, performansıyla da taraftarları kendine hayran bıraktı.

İspanyol basınından El Nacional'de yer alan habere göre; Avrupa'da da gözleri üzerine çeviren Asensio'ya Sevilla talip oldu. Teknik direktör Matias Almeyda, yönetime Marco Asensio'nun transfer edilmesini bizzat talep etti. La Liga ekibinin Alexis Sanchez'le yolları ayırmaya yakın olduğu ve Şilili oyuncunun yerini Asensio ile doldurmak istediği belirtildi.

Haberde, "Eski Real Madridli Marco Asensio, kış transfer döneminin bomba transferi olabilir" ifadeleri kullanıldı.