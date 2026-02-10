Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği maçta İspanyol yıldız Marco Asensio, performansıyla bir kez daha göz doldurdu.

Sarı lacivertli forma ile kariyer sezonunu yaşayan Marco Asensio, tüm kulvarlarda 11 gol ve 8 asiste ulaştı. İspanyol yıldız Gençlerbirliği maçında yaptığı asistle ülkesi İspanya'da da gündeme damga vurdu.

MANŞETTEN GÖRDÜLER

Kerem Aktürkoğlu'nun attığı ilk golde topuk pasıyla asist yapan Asensio'yu manşetine taşıyan Marca "'El Matador' Asensio, Süper Lig’deki yolculuğunda adeta önüne geleni 'avlamaya' devam ediyor. Mallorca, Espanyol, Real Madrid, PSG ve Aston Villa’nın eski oyuncusu olan yıldız isim, Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ettiği maçta bu kez 'Guti tarzı' topuk pasıyla yaptığı asistle yine belirleyici oldu." ifadelerini kullandı.

Haberin devamında ise "Asensio, ilk 11’de sahaya çıktı ve Fenerbahçe formasıyla N'Golo Kanté'nin ilk maçında (Kanté 62. dakikada oyundan alındı) tüm dikkatleri üzerine çekti. Balearlı yıldız, 11. dakikada gelen 1-0'lık golün başlangıcında da rol oynadı: Talisca’ya ara pası attı, Brezilyalı oyuncunun orta denemesi sonrası top ceza sahasında Zuzek’in eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi ve penaltıyı Talisca gole çevirdi.

Asensio’nun 'sanat eseri' niteliğindeki hareketi ise gecikmedi. Kante'den topu aldı, kaleye sırtı dönük halde inanılmaz bir topuk pası çıkardı. Bu pası değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, 27. dakikada kaleci Ricardo Velho ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe’nin 21 numaralı oyuncusunun istatistikleri yükselmeye devam ediyor: Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 11 gol ve 8 asist üretti." değerlendirmesi ön plana çıktı.

AS'ta yer alan haberde ise Asensio'nun asisti Guti ile ilişkilendirildi. Şaşkınlık yaratan asist için. "Asensio, ne yaptın sen! Hayatının asistini yapmak için resmen Guti’ye dönüştün." manşetiyle verilen haberde, "Balearlı futbolcu, Sevilla’ya karşı 14’ün (Guti) yaptığı asisti hatırlatan muhteşem topuk pası asisti yaptı. Türkiye’de adeta formunun zirvesinde ve bunu her hafta ortaya koyuyor." denildi.