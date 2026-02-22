Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun farklı görevlerde oynattığı Marco Asensio, oyun kurucu rolünde çok daha skorer performans sergiliyor. 10 numarada 22 maçta 8 gol ve 6 asist üreten Matador, sağ kanatta forma giydiği 5 maçta ise 3 gol ve 3 asist ile sınırlı katkı sağladı. Asensio, 8 numara pozisyonunda ise 2 maçta 1 gol atabildi, sol kanatta skor üretemedi.

TARTIŞMAYA KAPALI

10 numarada daha özgür hareket edebilen yıldız oyuncu hem gol hem asist sayılarında belirgin artış gösteriyor. Asensio da bu gerçeği doğruluyor. “Hangi pozisyonda oynarsam oynayayım elimden geleni yapıyorum ama kendi düşüncem olarak en rahat ettiğim pozisyon 10 numara” diyen İspanyol yıldızın ideal yerinin 10 numara olduğu artık tartışmasız görünüyor.