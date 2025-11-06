Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılbaşından ekim ayı sonuna kadar geçen 10 aylık dönemde tüketici enflasyonunun yüzde 28.63 yükseldiğini hesapladı. Aynı dönemde ENAG’ın yaptığı enflasyon ölçümü ise enflasyondaki artışın yüzde 49.58’e dayandığını ortaya koydu.

EN DÜŞÜK AYLIK 15.312 TL

Bu veriler, yılın başında 22 bin 104 lira yapılan asgari ücretin enflasyon karşısındaki reel alım gücünün TÜİK enflasyonuyla kasım başı itibarıyla 4 bin 920 lira eriyerek 17 bin 184 liraya düştüğünü gösteriyor. ENAG’ın enflasyonuna göre asgari ücretin bugün geldiği nokta ise 14 bin 777 lirayla dibi gördü. ENAG enflasyonuyla asgari ücretin reel alım gücündeki erime 7 bin 324 lirayı buldu.

Temmuz ayında yapılan ara zamla 16 bin 881 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığının alım gücü TÜİK enflasyonuyla 15 bin 312 liraya, ENAG enflasyonuyla 14 bin 638 liraya düştü. TÜİK enflasyonuyla, temmuzda 18 bin 413 lira olan emekli aylığının alım gücü 16 bin 701 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının reel alım gücü de 19 bin 106 liradan 17 bin 330 liraya indi.

Öğretmen 5.056 TL mühendis 6.369 TL kaybetti

4 ay önce yapılan zamla 50 bin 503 liraya çıkarılan en düşük memur maaşının bugünkü alım gücü TÜİK enflasyonuyla 4 bin 695 lira eriyerek 45 bin 695 liraya düştü. ENAG enflasyonuyla en düşük memur maaşındaki erime 6 bin 709 liraya ulaştı, bugünkü reel alım gücünü 43 bin 794 liraya düşürdü. Öğretmen maaşı 5 bin 56 lira kayıpla 54 bin 379 liradan 49 bin 323 liraya, mühendis maaşı 6 bin 369 TL kayıpla 68 bin 508 liradan 62 bin 139 liraya geriledi.