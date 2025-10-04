TÜİK’in temmuz-eylül enflasyonu yüzde 7.51’e çıktığı için memur ve memur emeklisinin şimdiden yüzde 2.39 enflasyon farkı alacağı oluştu. Bu fark ENAG enflasyonuyla yüzde 5.9’u buldu. Temmuzda ara zam verilmeyen asgari ücretin alım gücü de eylül sonunda TÜİK’in enflasyonuyla 17 bin 623 liraya, ENAG’ın enflasyonuyla 15 bin 331 liraya düştü. TÜİK’e göre, tüketici enflasyonu (TÜFE) eylülde yüzde 3.23, 8 aylık yüzde 25.43 oldu. TÜİK, temmuz zammından bu yana geçen 3 ayda yaşanan enflasyonu yüzde 7.51 hesapladı.

AĞIR YARA ALDI

ENAG ise enflasyonu temmuzda yüzde 3.79, ocak-temmuz döneminde yüzde 44.18 ölçtü. TÜİK’in enflasyonuna göre, yılbaşında 22 bin 104 lira yapılan asgari ücretin alım gücü eylül sonunda 17 bin 623 liraya geriledi. ENAG’ın ölçtüğü enflasyon, asgari ücretin alım gücünün eylül sonu itibariyle 15 bin 331 liraya kadar düştüğünü ortaya koydu. Asgari ücret geçen yıl bu tarihte 17 bin 2 liraydı. Asgari ücretlinin o günden bu yana yaşanan yüzde 63.23’lük enflasyon karşısında ağır yara aldığını gösteriyor.

Memur ve emekli zararda

Bir türlü düşürülemeyen enflasyon, memur ve emeklilerin temmuzda aldığı zammı da yuttu. Temmuzda 50 bin 503 liraya çıkarılan en düşük memur aylığının alım gücü ENAG enflasyonuna göre 46 bin 975 liraya, en düşük memur emeklisinin 19 bin 106 lira yapılan aylığının alım gücü de Eylül sonu itibarıyla 17 bin 188 liraya geriledi.