Ocak ayının ilk günlerinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) devlet katkı payı yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürüldü.



Uzun zamandır kamuoyunda tartışmalara neden olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) öncesi hazırlık olarak yorumlanan bu değişikliğin ardından, bu yıl itibarıyla hayata geçirilmesi planlanan TES sisteminin son detayları belli oldu.

MAAŞ FARK ETMEKSİZİN HERKESE ZORUNLU OLACAK



Sabah'ta yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) tamamen bağımsız yürütülecek sisteme katılımlar zorunlu olacak. Her ay çalışanların maaşlarından yüzde 3 oranında kesintinin yapılacağı sistemde alt ve üst sınır bulunmayacak. Aylık net geliri 28 bin 75 TL olan vatandaşlar da zorunlu katılım modeline dahil edilecek.



Taslak çalışmaya göre çalışandan alınacak yüzde 3 kesintiye ek olarak işveren de aynı oranda katkı sağlayacak ve toplam tutara yüzde 30 oranında devlet katkısı eklenecek.



YALNIZCA ZORUNLU KOŞULLARDA PARA ÇEKİLEBİLECEK



BES'ten farklı olarak katılımcılar, istedikleri zaman sistemde biriken paralarını çekme hakkına sahip olmayacak. Yalnızca hamilelik, askerlik ya da sağlık sorunları gibi özel durumlarda çalışanlara birikimlerinin bir kısmını çekebilme imkanı tanınacak.

Sistemin, uzun süre aynı işyerinde çalışanları daha avantajlı kılacak şekilde kurgulanması seçeneği de değerlendiriliyor. Buna karşın iş değiştiren çalışanların birikimleri de sistem tarafından güvence altına alınacak. BES'te birikimler toplu ödeme ya da emekli maaşı şeklinde alınabilirken, TES'te SGK'dan alınan emekli aylığına ek olarak tamamlayıcı bir maaş ödenmesi öngörülüyor.



65 YAŞINA KADAR PARA ÇEKMEYE İZİN VERİLMEYECEK



TES'te birikimlere erişim SGK emeklilik yaşına bağlanacak ve bu yaşlar sigorta başlangıç tarihine göre kadınlarda 58–65, erkeklerde ise 60–65 arasında kademeli olarak uygulanacak.



DÜZENLEME TEPKİ TOPLADI



İktidarın hazırlıklarında ileri aşamaya geldiği TES sistemi sosyal medyada ise büyük bir tartışmaya neden oldu. Çok sayıda kullanıcı, yüksek enflasyon nedeniyle geçinmekte güçlük yaşadıklarını belirtirken, mevcut duruma ek olarak maaşlarından yüzde 3 kesinti yapılması halinde masraflarını karşılayamayacaklarını belirterek düzenlemeye tepki gösterdi.









