2025 yılının başında belirlenen asgari ücretin alım gücü, artan enflasyon karşısında eriyip bitti. Temmuz ayında bir ara zam yapılıp yapılmayacağı sorusu çalışan kesimin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Memur ve emekli maaşlarında temmuz ayı itibarıyla düzenlemeler beklenirken, asgari ücret için de benzer bir artış olup olmayacağı merak konusu.

ŞİMDİLİK ZAM İÇİN BİR ÇALIŞMA YOK

Ara zam beklentilerine ilişkin açıklama, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Güler, bu konuda henüz netleşmiş bir çalışmanın olmadığını vurgularken şunları söyledi:

“Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile birlikte bunlar değerlendirilecektir. Şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söyleyemem veya olup olmayacağını söylememin bir doğruluk payı olmayacak. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir" şeklinde açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında ara zam yapılmaması, bu yıl için beklentileri daha da artırdı. Hükümetin nasıl bir yol izleyeceği, enflasyon rakamları ve ekonomik koşullarla birlikte değerlendirilecek.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete ara zam yapılması ihtimaliyle birlikte, çeşitli oranlarda zam senaryoları da konuşulmaya başlandı. Eğer hükümet temmuzda bir artış yapma kararı alırsa, bu artışın oranına göre yeni maaşlar şu şekilde şekillenebilir:

%10 zam yapılırsa: 2.210 TL artışla 24.314 TL

%15 zam yapılırsa: 3.315 TL artışla 25.419 TL

%20 zam yapılırsa: 4.420 TL artışla 26.524 TL

%25 zam yapılırsa: 5.526 TL artışla 27.630 TL

%30 zam yapılırsa: 6.631 TL artışla 28.735 TL

Bu senaryolar, herhangi bir resmi karar bulunmasa da kamuoyundaki tahmin ve beklentileri yansıtıyor.

ASGARİ ÜCRETİN YILLARA GÖRE SEYRİ

Son yıllarda asgari ücrette artışlar şu şekilde gerçekleşti:

2020: Brüt 2.943 TL / Net 2.324,70 TL

2021: Brüt 3.577,50 TL / Net 2.825,90 TL

2022 (Ocak-Haziran): Brüt 5.004 TL / Net 4.253,40 TL

2022 (Temmuz-Aralık): Brüt 6.471 TL / Net 5.500,35 TL

2023 (Ocak-Haziran): Brüt 10.008 TL / Net 8.506,80 TL

2023 (Temmuz-Aralık): Brüt 13.414,50 TL / Net 11.402,32 TL

2024: Brüt 20.002 TL / Net 17.002 TL

2025: Brüt 26.005,50 TL / Net 22.104 TL

TEMMUZ ZAMMI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Şu an için asgari ücrete temmuz ayında zam yapılacağına dair kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Ancak ekonomik koşullar ve çalışan kesimin beklentileri, hükümeti bu konuda adım atmaya zorlayabilir. Temmuz ayı yaklaştıkça milyonlarca asgari ücretli çalışan gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.