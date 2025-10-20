Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı, işleyişi ve zam oranı ele alınacak.

KOMİSYON ARALIK AYINDA RESMEN TOPLANACAK

Her yıl aralık ayında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları, 2026 yılı için de aynı dönemde başlayacak. 15 üyeden oluşan komisyonda;

İşçi kesimini TÜRK-İŞ temsil edecek (5 üye),

İşveren kesimini TİSK temsil edecek (5 üye),

Hükümeti ise Çalışma Bakanlığı bünyesinden 5 temsilci yer alacak.

Komisyon, ekonomik göstergeleri, enflasyon oranlarını ve tarafların önerilerini dikkate alarak yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

MİLYONLARIN GÖZÜ ZAM ORANINDA

Milyonlarca çalışan 2026 yılı asgari ücret zammını merak ediyor. Ekonomik veriler ve önceki yıllardaki artış oranları dikkate alındığında, yüzde 28,5 ile yüzde 50 arasında bir zam beklentisi öne çıkıyor.

2025 yılı itibarıyla Türkiye’de asgari ücret brüt 26.005 TL, net 22.104 TL seviyesinde bulunuyor.

2026 İÇİN 5 FARKLI ZAM SENARYOSU

Asgari ücrete uygulanabilecek olası zam oranları ve buna karşılık gelen brüt-net ücret hesaplamaları şöyle:

%28,5 zam: Brüt 33.417 TL, net 28.403 TL

%30 zam: Brüt 33.807 TL, net 28.736 TL

%35 zam: Brüt 35.107 TL, net 29.841 TL

%40 zam: Brüt 36.407 TL, net 30.946 TL

%50 zam: Brüt 39.008 TL, net 33.156 TL