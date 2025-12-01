Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yürütülecek 2026 asgari ücret görüşmelerinde takvim şekillenmeye başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bu hafta gerçekleştirecek.

Bu yıl masada önemli bir farklılık da dikkat çekiyor. TÜRK-İŞ, komisyon yapısının değişmesi gerektiğini belirterek görüşmelere katılmayacağını açıkladı. Ama mevzuatta değişiklik yapılmadığı için süreç mevcut yasalar çerçevesinde ilerleyecek.

KOMİSYONDA SÜREÇ NASIL İŞYECEK?

Komisyonun aralık ayı boyunca toplam dört kez bir araya gelmesi planlanıyor.

İlk toplantıda sürece ilişkin genel takvim belirlenecek, sonraki görüşmelerde ise ekonomik veriler, işveren ve çalışan beklentileri ile hazırlanan raporlar masaya yatırılacak.

KARARLAR OY ÇOKLUĞU İLE ALINIYOR

15 üyeli komisyonda oyların eşit çıkması durumunda başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul ediliyor.

Yeni asgari ücretin en geç 31 Aralık’ta açıklanması ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla bir çalışan için:

-Brüt asgari ücret: 26.005,50 TL

-Net asgari ücret: 22.104,67 TL

İşveren açısından bir çalışanın toplam maliyeti ise 30.556,46 TL olarak hesaplanıyor. Bu maliyet; brüt maaş, SGK primi ve işveren işsizlik sigortası priminden oluşuyor.

BAKAN IŞIKHAN: “ÖNCELİĞİMİZ UZLAŞI”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun aralık ayının başında toplanacağını belirterek şu mesajı verdi:

“Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Hem çalışanı koruyan hem de işvereni destekleyen optimal bir seviyeye ulaşacağımıza inanıyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrette olası zam oranlarına göre rakamların nasıl şekilleneceği şimdiden merak ediliyor.

İşte masada konuşulan senaryolar:

GÖZLER KOMİSYONUN ARALIK KARARINDA

2026 asgari ücretine yönelik beklentiler her geçen gün artarken, nihai rakam aralık ayındaki görüşmelerin sonucuna göre şekillenecek.

Çalışanların alım gücünü koruyacak, işverenlerin ise istihdam maliyetlerini dengeleyebilecek bir rakam üzerinde uzlaşı sağlanması bekleniyor.