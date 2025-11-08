Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın enflasyon raporu sunumunda yaptığı açıklamalar, çalışan ve emekliler için yeni maaş hesaplamalarının önünü açtı.

Karahan, yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize ettiklerini belirtti. 2025 yılı sonu için enflasyon beklentisi %25-29 aralığından %31-33 bandına yükseltildi. Bu revizyon, memurdan asgari ücretliye kadar milyonlarca kişinin Ocak 2026 zammını merak etmesine yol açtı.

MEMUR, EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı bir YouTube yayınında yeni enflasyon hedefleri ışığında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarını değerlendirdi.

Erdursun’a göre, yıl sonu hedeflerine paralel olarak:

-SSK ve Bağ-Kur’lular için yaklaşık %13,10,

-Memur ve memur emeklileri için ise %19,57 oranında zam yapılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Erdursun, en düşük emekli maaşı için de dikkat çeken bir tahmin paylaştı. Uzman isim, “En düşük emekli aylığı 19.092 TL ile 19.250 TL arasında olacak. Öncelikle normal aylık verilir, ardından kanun değişikliğiyle Şubat ayında fark ödemesi yapılır” dedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN HÜKÜMETİN İSTEDİĞİ RAKAMI AÇIKLADI

Programda en çok merak edilen konulardan biri de asgari ücretin ne kadar olacağı oldu. Erdursun, hükümetin planladığı oranı net bir dille açıkladı:

“Hükümet aslında %16 oranında artış yapmak istiyor. Bu yıl enflasyon %33 civarına çıkacak. Normalde 26.500 TL olarak belirlemek istiyorlar. Ancak uluslararası finans kuruluşları %20 zam öneriyor. İşveren sendikaları da ‘hükümetin yaptığı artışın üzerine en fazla %5 koyarız’ diyor. Yani %25 zamla asgari ücret 27.500 TL civarına çıkacak” şeklinde açıklamada bulundu.

Erdursun ayrıca, “Bu tarihi kaydedin” diyerek, 27.500 TL’nin olası yeni asgari ücret seviyesi olabileceğini vurguladı.

Merkez Bankası’nın enflasyon revizyonu sonrası asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yönelik tahminler yeniden şekillendi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun’un açıklamalarına göre hükümetin asgari ücrette hedeflediği rakam 27 bin 500 TL seviyesinde.

Ancak nihai karar Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında belli olacak. Çalışanlar, emekliler ve işverenler gözlerini hükümetin açıklayacağı resmi karara çevirmiş durumda.