Asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin yaptığı tahminlerle sık sık gündeme gelen Karakaş, katıldığı canlı yayında bu kez ilk kez bir rakam telaffuz etti. Karakaş, yaptığı açıklamada “Yasaya göre böyle olmalı ancak ne yazık ki olmayacak” diyerek beklentilerin üzerinde bir asgari ücret rakamını gündeme taşıdı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına dair değişiklik iddialarını da değerlendiren Karakaş, sistemin özünde değişmeyeceğini savundu.

“Komisyon 5’er üyeden oluşuyor. Komisyonun yapısı değişse bile değişen bir şey olur mu? İşçileri temsilen TÜRK-İŞ var. HAK-İŞ de katılmak istiyor. Ancak 2 konfederasyon olmaz. Olsa bile asgari ücretin belirlenme sürecini etkileyemeyecek. Başkan'ın bulunduğu taraf hükümetin tarafı olacağı için yine karar almada bir değişiklik olmayacak” dedi.

Karakaş’a göre, yapısal bir revizyon dahi kararı etkilemeyecek çünkü nihai söz yine hükümet tarafında olacak.

“ASGARİ ÜCRET 40 BİN TL OLMALI”

Canlı yayında asgari ücretin olması gereken düzeye de değinen Karakaş,

“Peki asgari ücret ne kadar olacak? En az yüzde 25, en fazla yüzde 30 artış bekliyoruz. Yüzde 30’u bulması da zor. Olması gereken nedir? Şubat ayı itibarıyla yasaya göre işçinin cebine girmesi gereken rakam bana göre 40 bin TL’nin altında olmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Karakaş, TÜRK-İŞ’in açıkladığı verilerin gerçekçi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi “Yasadaki tarife göre, bekar bir işçi kira vs. bütün giderlerini karşılaması için gereken rakam eylül itibarıyla 36 bin 305 TL. TÜRK-İŞ'in bu rakamları son derece masum rakamlar. Abartılmış rakamlar değil. Şubatta bu rakam 40 bin TL’ye ulaşacak. Bu sebeple asgari ücret benim görüşüme göre 40 bin TL olmalı. Ancak ne yazık ki olmayacak” dedi.

UZMANLARA GÖRE ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Ekonomistlere göre, 2026 yılı asgari ücret artışında enflasyon oranları belirleyici olacak. Orta Vadeli Program hedefleri, yüzde 25 ila 30 arasında bir artışı işaret ederken, çalışan kesim yaşam maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle daha güçlü bir zam beklentisi içinde.

BEKLENTİ 40 BİN TL AMA GERÇEK BAMBAŞKA OLACAK...

SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın açıklamaları, asgari ücret tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.

“Yasaya göre 40 bin TL olmalı” sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, “Ancak ne yazık ki olmayacak” ifadesi çalışanların umutlarını temkinli hale getirdi.

GÖZLER ARALIK AYINA ÇEVRİLDİ

Aralık ayında toplanacak komisyonun kararı, milyonlarca çalışanın 2026 yılı gelirini belirleyecek.