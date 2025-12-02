Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılıp katılmayacaklarına dair kararı açıklıyor.

TÜRK-İŞ, bu sene masada olmayacaklarını açıklamıştı.

Ergün Atalay'ın konuşmasından satır başları:

"Biz Komisyonda olmama kararı aldık. Bu ülkede emeklinin ve asgari ücretlinin aldığı maaşlar ortada. Mevcut asgari ücretle 1 ay değil 1 hafta bile geçinilmez. Bizim asgari ücretliyi yalnız bırakmak gibi düşüncemiz yok. Geçen yıl enflasyon 44 iken, verilen rakam ortada. geçen yıldan asgari ücretlinin alacağı yüzde 14. TÜİK'in kalem sepetine, kira gıda eğitim ve ulaşımı almak zorunda. Asgari ücretliyi bu 4 kalem ilgilendiriyor.

Sayın Bakan komisyonu değişeceğiyle ilgili yazı yazacaklarını söylediler. Bu yazının ardından karar vereceğiz. Toplumun bir kesimi bizim bu kurulda olmamamızı isterken, bir kısmı da kararımızın yanında. Biz bu noktada aldığımız kararırım arkasındayız. Bunla alakalı bir yazı gelmeden bir buradayız.

İşçilerin hukuki düzenlemeye ihtiyacı var. Özel sektör promosyon alamıyor. Bizim paramız işçinin parası ama patron karar alıyor. 12 ay çalışıp 2 ay vergi ödüyoruz. Sendikaların hukuki süreci var. Örgüt Ankara'da toplanıyor. Mahkeme işverene Adapazarı'nda dava açıyor. Mahkeme 2 yıl sonraya erteleniyor. Burada ne işveren ve işçi ortada kalıyor. Burada asgari ücret kadar bu sürecinde düzelmesi lazım.

İşçinin kaybı yerine getirilsin. Refah payı eklensin istiyoruz. Bu durum hiç bir şekilde adil değil. Yapısal durumların dışında kayıpları değerlendirmek lazım. Kayıplar değerlendirilmeli. Biz her ay açlık yoksulluk sınırı açıklıyoruz. TÜİK'te açıklasın. TÜİK enflasyon sepetin içine bizim 4 kritik maddeyi de eklesin istiyoruz ama TÜİK kabul etmiyor.

Bizim asgari ücret için isteğimiz; bu saydığımız 4 kalem (Kira, ulaşım, gıda ve eğitim) geçen yıldan bu yana nereden nereye geldiğini ekleyip, geçen seneki yüzde 14'lük kaybı da ekleyip ve refah payıyla uygun seviyeye çıkarılması."