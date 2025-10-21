Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 asgari ücret rakamını belirlemek üzere Aralık ayında toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde yürütülecek pazarlık süreci öncesinde Üçlü Danışma Kurulu devreye giriyor. Kurulda, Komisyon’un işleyişi, toplantı takvimi ve değerlendirilecek ekonomik göstergeler masaya yatırılacak.

Uzmanlara göre, toplantı sürecinde yalnızca enflasyon değil, büyüme oranı, işveren maliyetleri ve çalışanların alım gücü de dikkate alınacak. Nihai kararın, yıl sonuna doğru Cumhurbaşkanı’nın onayıyla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

MASADAKİ ARTIŞ SENARYOLARI YÜZDE 20-40 ARASINDA

Hükûmetin Orta Vadeli Programı’nda (OVP) yer alan yüzde 28,5’lik yıl sonu enflasyon beklentisi, yeni asgari ücrette belirleyici olacak. Uzmanlara göre, artışın yüzde 20-40 bandında şekillenmesi öngörülüyor.

Görüşmelerde öne çıkan tahmini rakamlar şöyle:

%20 artışta: Net 26.584 TL, brüt 31.206 TL

%25 artışta: Net 27.630 TL, brüt 32.506 TL

%28,5 artışta (OVP senaryosu): Net 28.404 TL, brüt 33.417 TL

%30 artışta: Net 28.735 TL, brüt 33.807 TL

%35 artışta: Net 29.841 TL, brüt 35.107 TL

%40 artışta: Net 30.946 TL, brüt 36.407 TL

Uzmanlara göre, bu aralıkta özellikle yüzde 20’lik artış olasılığı güçlü görülüyor. Ancak siyasi ve ekonomik gelişmeler, Aralık ayındaki müzakerelerin yönünü değiştirebilir.

KOMİSYON KARARI YIL SONUNDA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilciyle toplam 15 üyeden oluşuyor. Toplantılar en az 10 üyenin katılımıyla gerçekleşiyor ve oy çokluğuyla karar alınıyor. Oyların eşit çıkması hâlinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk olarak kabul ediliyor.

Bu yıl TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ başkanlarının Komisyon’a katılmama kararı, sürece farklı bir dinamik kazandırabilir.

-Uzmanlara Göre: “Zam OVP ile Uyumlu Olabilir”

Uzmanlara göre, asgari ücret artışında OVP’deki yüzde 28,5’lik enflasyon beklentisiyle uyumlu bir oran belirlenmesi olası. Bu senaryoda, hükümetin hem işveren maliyetlerini dengelemeyi hem de çalışanların alım gücünü korumayı hedeflediği ifade ediliyor.

GÖZLER ARALIK AYINA ÇEVRİLDİ

Asgari ücret zammına yönelik belirsizlik sürerken, gözler Aralık ayında başlayacak pazarlıklara çevrildi.