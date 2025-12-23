Milyonlarca çalışana 2026'da ödenecek asgari ücret tutarı belli oldu.

Buna göre, 1 Ocak 2026 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 28 bin 75 lira olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı rakamın ardından yeni asgari ücretin kaç dolara tekabül ettiği ve kaç çeyrek altın alınabildiği de belli oldu.

Hayat pahalılığının devam ettiği Türkiye'de, çalışan için ödenecek miktarın dolar bazında 656 dolara denk geldiği ve 28 dolarlık zam yapıldığı belirlendi.

Yeni asgari ücretle alınabilecek Cumhuriyet ve çeyrek altın sayısı da değişti.

AKP'nin iktidara geldiği 2002'de 184 lira olan asgari ücretle 1,6 Cumhuriyet altını alınabilirken an itibarıyla 1 tane dahi alınamıyor.

Çeyrek altında da aynı dönemde 6,4 olan sayı 2,74'e düştü.

Bu durumda, asgari ücretle 2 çeyrek altın alınabiliyor ve yaklaşık 7 bin 590 lira bakiye kalıyor.