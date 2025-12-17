

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücretini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başladı. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya hükümet yetkilileri ve işveren temsilcileri katılım sağlarken işçi temsilcisi TÜRK-İŞ katılmadı.

Yarın yapılacak ikinci toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücret rakamı için çok erken" dedi.

Bakan Işıkhan ayrıca "Tarafların görüşleri komisyonda değerlendirilecek" dedi.

18 Aralık perşembe günü taraflar bir kez daha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelecek.