Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı taban ücretini belirlemek üzere önümüzdeki hafta görüşmelere başlıyor. Çalışan ve işveren tarafı arasında yapılacak pazarlıkta 25 ila 28 bin TL bandının konuşulması bekleniyor. Bu yıl ilk kez komisyonun işleyişine yönelik yeni bir yöntem de masada olacak.

KOMİSYONDA “PASİFLEŞTİRME” FORMÜLÜ

Türk-İş ve Hak-İş’in uzun süredir dile getirdiği “komisyon yapısının değişmesi” talebi üzerine hükümet yeni bir formül geliştirdi. Mevzuatta değişiklik yapılmayacak ancak Hazine ve Maliye, Çalışma, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcilerinin pazarlık sürecindeki ağırlığı azaltılacak.

Bu kapsamda hükümet kanadı sadece enflasyon, büyüme ve mali göstergeler gibi teknik verileri sağlayacak; asıl pazarlık çalışan ve işveren temsilcileri arasında yürütülecek. Söz konusu düzenlemenin ilk toplantıda taraflara sunulması planlanıyor.

ESNEK ÇALIŞMADA YENİ GELİR KRİTERİ

Hükümetin gündemindeki bir diğer başlık ise esnek çalışma sistemi. Engelliler, gençler ve eski hükümlüler gibi yaklaşık 12 milyon kişiyi işgücüne dahil etmeyi hedefleyen projede sona yaklaşıldı. Mevzuat değişikliği Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na sunuldu ve teklifler paydaşlara iletildi.

Part-time çalışanların emeklilik süresinin aşırı uzaması nedeniyle sistemin tercih edilmediğine dikkat çekilirken, yapılacak düzenlemeyle gelir kriterinin güncellenmesi ve çalışanların sosyal güvence açısından daha avantajlı hale getirilmesi hedefleniyor.

Dijital platform çalışanları, motokuryeler ve evden çalışan milyonları ilgilendiren uzaktan çalışma yasa teklifi de Meclis yolunda. Teklife göre evden çalışanlar için sosyal güvenlik mekanizmaları güçlendirilecek ve mesai saatleri işveren ile çalışan arasındaki sözleşmeyle netleştirilecek.

Evler “mesken” sayıldığı için iş sağlığı ve güvenliği konusunda boşluklar bulunuyordu. Yeni düzenlemeyle iş kazasının ne olduğu açıkça tanımlanacak ve evden çalışanlara işyerindeki çalışanlarla aynı güvence sağlanacak.

HEM ÜCRET HEM ÇALIŞMA MODELİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, Önümüzdeki hafta başlayacak asgari ücret pazarlığı, yalnızca rakamın belirlenmesi açısından değil, çalışma hayatının genel yapısını etkileyecek reformların da gündeme geldiği kritik bir süreç olacak. Hükümetin esnek ve uzaktan çalışma modellerine ilişkin hazırladığı yasa teklifleri de milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor.