TBMM’de düzenlenen grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, Türkiye’nin ekonomik krizin yedinci yılında olduğunu ve çalışanların yaşadığı zorlukların “insanlık dramı” seviyesine ulaştığını ifade etti.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞINA ZAM ÖNERİSİ

Mevcut 22.105 TL’lik asgari ücretin alım gücünün Ocak ayından bu yana yarı yarıya eridiğini belirten Dervişoğlu, Mayıs itibarıyla asgari ücretin açlık sınırının 3.500 TL altına düştüğünü, yıl sonunda bu farkın 8.000 TL’ye ulaşacağını söyledi.

'DEVLET VERGİ MUAFİYETİ DESTEĞİ VERMELİ'

“Mutfaktaki yangın ve sadakaya dönen maaşlar” sorununa dikkat çeken Dervişoğlu, İYİ Parti’nin daha önce 2025 için 28.000 TL asgari ücret önerdiğini, ancak enflasyon hedeflerindeki sapma nedeniyle bu rakamı 29.850 TL’ye güncellediklerini belirtti. Dervişoğlu, işverenlerin yükünün azaltılması için devletin vergi muafiyeti veya doğrudan destek sağlaması gerektiğini de ekledi.

Dervişoğlu, “Ücretliye insanlık sınırında bir hayat sunulmalı. İşverenin yükü ise devlet tarafından hafifletilmeli” diyerek, asgari ücret ve emekli maaşlarının iyileştirilmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.