Türkiye’de milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan etkileyen asgari ücret, her yıl Ocak ayında yeniden belirleniyor. 2025 yılı için yüzde 30’luk artış yapılmış ancak Temmuz ayında herhangi bir ara zam gündeme gelmemişti.

Yeni yıla doğru geri sayım başlarken, 2026 asgari ücreti için rakamlar şimdiden konuşulmaya başlandı.

ASGARİ ÜCRETTE YENİ DÖNEM TARTIŞMALARI

Memur ve emekli Temmuz ayında maaşlarına zam alırken, asgari ücretliler Ocak ayına kadar beklemek durumunda kaldı.

Bu nedenle gözler yeniden yılbaşında yapılacak artışa çevrilmiş durumda. Kamuoyunda farklı tahminler dile getirilirken, uzmanların öngörüleri çalışanlar için yol gösterici oluyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında 2026’da geçerli olacak asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Erdursun, “Daha düşük de olabilir ama ben en üst sınırı söylüyorum” diyerek tahmini rakamı açıkladı. Bu açıklama, asgari ücretle geçinen milyonlarca vatandaş için merak edilen soruya ışık tuttu.

Asgari ücretliler için 2026 zammı henüz kesinleşmemiş olsa da uzmanların değerlendirmeleri şimdiden gündemde geniş yer buluyor. Çalışanların alım gücünü doğrudan etkileyen asgari ücret artışının, hem özel sektör maaşlarını hem de genel ekonomik dengeleri belirlemede kritik rol oynayacağı belirtiliyor.

Ocak ayında açıklanacak resmi rakam, milyonların hayatına yön verecek.

ZAM SÜRECİNE DAİR ÖNGÖRÜLER

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücrete yapılacak olası zam sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdursun, “Bu yıl yüzde 30 artış yapıldı. Hedeflenen enflasyon da yüzde 30’du ve Ocak ayında bu oran uygulandı. Yıl sonunda da yüzde 28-30 civarında bir enflasyon çıkacak. Hükümet yetkilileri de ‘Bakın, enflasyona ezdirmedik’ diyecek. 2026 için hedef yüzde 12 civarında. Bu hedef doğrultusunda artış yapılabilir” dedi.

“MAKSİMUM YÜZDE 20 ARTIŞ BEKLİYORUM”

Erdursun, kendi öngörüsünü ise şu sözlerle açıkladı:

“Ben bir miktar daha yüksek olacağını düşünerek maksimum yüzde 20 artış öngörüyorum. Ancak bu oranın altında da bir zam gelebilir. Bu durumda asgari ücret 25 bin lira seviyelerinde de kalabilir” dedi.

“EN FAZLA 26 BİN 500 LİRA OLUR”

Tahminini rakamla da dile getiren Erdursun, “Asgari ücretin en fazla 26 bin 500 lira seviyesinde kalacağını düşünüyorum. Daha düşük de olabilir ama ben en üst sınırı söylüyorum” ifadelerini kullandı.

ALIM GÜCÜ 5 İN LİRAYA YAKIN DÜŞTÜ

Asgari ücretin alım gücüne de değinen Erdursun, “Sadece 8 ayda asgari ücretin alım gücü 4 bin 752 lira eridi. Şu anda alım gücü değeri 17 bin 351 lira olarak hesaplanıyor. Ocak ayında tekrar artış yapılsa da maalesef alım gücü korunamıyor” dedi.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN DE TAHMİN VERDİ

Erdursun, emekli maaşlarına dair de dikkat çeken öngörülerde bulundu:

“En düşük emekli aylığının 19 bin liraya ulaşacağını düşünmüyorum. Ortalama emekli aylıkları ise 20 bin lirayı bulmaz. Memur ve memur emeklilerinde artış biraz daha fazla olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise daha düşük bir artış gerçekleşecek” dedi.

“TEMMUZ'DA HÜKÜMET GERİ ALACAK”

Memur maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili de konuşan Erdursun, “Memur ve memur emeklilerine önden peşin olarak daha yüksek artış yapılıyor gibi görünse de 2026 yılının Temmuz ayında hükümet o fazladan verilen artışı geri alacak. Bu nedenle ‘Memur zammı neden daha yüksek, SSK ve Bağ-Kur daha düşük’ diye düşünülmemeli” değerlendirmesinde bulundu.'