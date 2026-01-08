Milyonlarca memur, emekli ve çalışan 2026 yılı maaş zamlarını 5 Ocak itibarıyla öğrenirken, en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar için belirsizlik sürüyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19 oranında zam alırken, memur ve memur emeklilerinin zam oranı 1000 TL taban aylık artışıyla birlikte yüzde 18,60 oldu. Asgari ücret ise 28 bin 75 TL olarak açıklandı.

Ancak kök aylığı düşük olan emekliler için yasal düzenleme yapılmadan maaş artışı mümkün görünmüyor.

4 MİLYON EMEKLİ YASAL DÜZENLEMEYİ BEKLİYOR

Halihazırda en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL seviyesinde bulunuyor. Kök aylığı 15 bin TL’nin altında olan emeklilerin zamdan faydalanabilmesi için Meclis’te yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor.

Bu kapsamda en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlık ettiği toplantıya AKP Grup Başkanı Abdullah Güler de katıldı. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından ise kamuoyuna resmi bir açıklama yapılmadı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Meclis’te yüzde 12,19’luk zam oranının en düşük emekli aylığına da yansıtılması halinde maaşların 18 bin 938 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Ancak kulislerde daha güçlü bir artış ihtimali de konuşuluyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşı için masadaki alternatiflere dikkat çekti.

Dünya Gazetesi’ndeki köşe yazısında Özgür Erdursun,

"Masadaki bir diğer seçenek de, en düşük emekli aylığının 20 bin TL seviyesine çıkarılması. Nihai karar, hükümet yetkililerinin yapacağı değerlendirme ve toplantıların ardından netleşecek" dedi.

“KATKI GİDEREK AZALDI”

Emekli aylıklarının yıllar içinde neden düştüğüne de değinen Özgür Erdursun, emekli maaşı hesaplama sisteminde yapılan değişikliklerin etkisine dikkat çekti. Erdursun, özellikle 2008 sonrası sistemin emekli gelirlerini olumsuz etkilediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Çalıştıkça, daha fazla prim ödendikçe, uzun süre sigortalı olundukça emekli aylığına yapılan katkı giderek azaldı. Bu nedenle emekli aylıkları zaten yıllar içinde düşüyordu. Hissedilen enflasyon ile TÜİK enflasyonu arasındaki fark da eklenince emekli aylıkları açlık sınırının altında kaldı" sözlerini sarf etti.

GÖZLER BU HAFTADAKİ AÇIKLAMALARDA

En düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemenin bu hafta hükümet yetkilileri tarafından netleştirilmesi bekleniyor. Yaklaşık 4 milyon emekliyi yakından ilgilendiren kararın Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girmesi öngörülürken, kamuoyunda en güçlü beklenti en düşük emekli aylığının 20 bin TL seviyesine tamamlanması yönünde.