Asgari ücret, emekli maaşları ve çalışanlara yönelik enflasyon farkı artışı hakkında araştırmalar son günlerde hız kazandı.

Sosyal Güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2024 yılı için asgari ücret, emekli maaşları ve çalışanlar adına zam beklentilerini ele aldı ve enflasyonla mücadele için çözüm önerilerini paylaştı. İşte konuyla ilgili son gelişmeler ve Özgür Erdursun'un açıklamaları...

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun Dünya Gazetesi'nde ele aldığı asgari ücret ve emekli maaşı konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM BEKLENTİSİ ZAYIF

Erdursun, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmasını beklemediğini açıkladı. Ancak, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15 oranında bir enflasyon farkının maaşlara yansıtılacağı bilgisini verdi.

Erdursun, 2024 yılının yalnızca Ocak ayında asgari ücrete zam yapıldığını ve yılın ikinci yarısında ücretlerin sabit kaldığını hatırlatarak, 2025 yılı Ocak ayında asgari ücrete yüzde 30 oranında bir artış gerçekleştirildiğini belirtti.

Erdursun, asgari ücretin düşük tutulmasının hedefinin enflasyonun kontrol altına alınması, kamu harcamalarının düşürülmesi ve döviz talebinin frenlenmesi olduğunu ifade etti. Ancak, düşük ücretlerin dar gelirli vatandaşları zorlayacağı ve bunun da uzun vadede ekonomik yavaşlamaya yol açacağı konusunda uyardı.

Enflasyonla mücadele için yapılması gerekenlere de değinen Erdursun, üretimin artırılmasını ve yapısal reformların hayata geçirilmesini önerdi.

Ayrıca, emekli maaşlarının ve çalışan ücretlerinin dengeli bir şekilde artırılmasının, kayıt dışı ekonominin engellenmesinde önemli bir rol oynayacağını söyledi. Erdursun, bu adımların atılmasıyla birlikte enflasyonun daha sürdürülebilir bir şekilde kontrol altına alınabileceğini vurguladı.