Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak yeni ücreti belirleyecek. Ekonomik sıkıntıların ve yüksek enflasyonun gölgesinde yürütülecek pazarlıkta ilk rakamlar ortaya çıkmaya başladı.

2025 ASGARİ ZAMMINI NOKTA ATIŞI BİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl asgari ücreti isabetli tahmin eden JP Morgan, 2026 yılı için yüzde 20 zam öngörüyor.

Morgan Stanley ise zam oranını yüzde 20 ila 25 aralığında değerlendiriyor.

Türkiye’deki ekonomi uzmanları da bu oranların “gerçekçi” olduğunu belirtiyor. Ancak bu oranlar, vatandaşın beklentisinin oldukça altında kalıyor.

VATANDAŞIN BEKLENTİSİ EN AZ 30 BİN LİRA

ASAL Araştırma’nın yaptığı son ankette, “2026’da asgari ücret ne kadar olmalı?” sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 25,8’i 30 bin TL, yüzde 24’ü ise 32 bin TL ve üzeri yanıtını verdi.

Yani toplumun yarısından fazlası, 30 bin TL’nin altında bir zammı “yetersiz” buluyor.

Artan kira, fatura ve gıda fiyatları karşısında yüzde 20-25 bandındaki artış, çalışan kesim için nefes aldırmaktan çok uzak.

SENARYOLAR TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Asgari ücrette masada yer alan olası zam oranlarına göre tablo şöyle:

Zam Oranı Yeni Asgari Ücret (TL)

%15 25.419

%20 26.524

%25 27.630

%30 28.735

%35 29.840

%40 30.945

%45 32.050

%50 33.156

Yüzde 20-25’lik olası artışa göre asgari ücretin 26-27 bin TL bandında kalması bekleniyor. Ancak bu oran, yıl boyu süren yüksek enflasyonun etkisini telafi etmeye yetmiyor.

Ekonomistler, düşük zam oranının yalnızca çalışanı değil, piyasayı da olumsuz etkileyeceğini belirtiyor. Tüketim gücünün düşmesi, iç talebi baskılayacak ve ekonomik büyümede yavaşlamaya yol açabilir.

Bazı uzmanlar, asgari ücretin 30 bin TL altına kalmaması gerektiğini, aksi halde çalışanların alım gücünün 2024 seviyesinin bile gerisine düşeceğini vurguluyor.