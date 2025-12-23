Asgari ücrette 2026 yılı için belirlenecek yeni tutar merakla beklenirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarında son viraja girildi. Resmi toplantı takvimi henüz açıklanmazken, kulislerde dolaşan senaryolar ve canlı yayınlarda yapılan değerlendirmeler sürece dair beklentileri şekillendirmeye devam ediyor.

TGRT Haber'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, asgari ücret zammına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bal’ın “sürpriz olmaz” ifadesi, zam oranına dair tartışmaları yeni bir boyuta taşıdı. Özellikle uluslararası tahminlere dikkat çekmesi, rakamların yukarı yönlü olabileceği beklentisini güçlendirdi.

“BEKLENT İ 25 CİVARINDA AMA...”

"Yüzde 16-19 enflasyon hedefi olduğu için 2026 yılında, yüzde 20'lerle bu konuşulmaya başlandı. Ama yurt dışından da özellikle işte kredi derecelendirme kuruluşları olsun, Deutsche Bank gibi büyük firmalar olsun yüzde 25 gibi tahminler yapıyorlar. Bizim de tahminimiz yüzde 25 civarıydı."

Cumhurbaşkanı detayı dengeleri değiştirebilir.

Murat Bal, Cumhurbaşkanı’nın sürece dahil olması halinde tüm hesapların yeniden yapılabileceğini vurguladı. Özellikle işverenlere yönelik daha önce yapılan açıklamaları hatırlatan Bal, psikolojik sınırların aşılabileceğini dile getirdi.

25 B İ N DE OLASI, 30 B İ N Ü ZER İ DE MASADA

Bal, olası zam oranlarıyla ilgili değerlendirmesinde hem yüzde 25 artışın hem de 30 bin TL üzeri rakamların sürpriz olmayacağını belirtti.

“Y ÜZDE 25 DE SÜRPR İZ DEĞİL, 30 BİN ÜSTÜ DE!”

"Yani benim için yüzde 25 de sürpriz değil, 30 bin üstü de sürpriz değil. Dediğim gibi eğer Sayın Cumhurbaşkanımız bu olaya müdahil olursa bu şekilde olabilir."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısının ne zaman yapılacağı da yakından izleniyor. Murat Bal, sürecin bu hafta içinde tamamlanabileceğini ifade etti.

“BU HAFTA İ Ç İNDE NETLEŞİR”

"Toplantı da bugün yarın açıklanır. Ben bu hafta içinde kesin olacağını düşünüyorum. Zaman daraldı ama 3 veya 4'te genelde biz alıyoruz. Yani 3 de olsa sürpriz olmaz. 4 de olsa bir sürpriz olmaz. Ama ben bu hafta içinde bunun çıkacağını düşünüyorum."

ASGAR İ Ü CRETTE BEKLENT İ Y Ü KSEL İ YOR

Asgari ücrette zam pazarlığında artık kritik günlere girilirken, yüzde 25 artış ve 30 bin TL sınırının zorlanabileceği ihtimali güçlenmiş durumda. Üçüncü toplantıdan çıkacak karar, milyonlarca çalışanın 2026 yılı gelirini belirleyecek. Gözler bu hafta yapılması beklenen açıklamada.