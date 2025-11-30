Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında başlayacak görüşmeleri öncesinde milyonların gözü yeni asgari ücret zammına çevrildi. Ekonomistlerden farklı oranlarda tahminler gelirken, son değerlendirme ekonomist Hikmet Baydar’dan geldi.

Baydar’ın yorumları, zam hesabında hangi kriterlerin dikkate alınacağı sorusunu bir kez daha gösterdi. Asgari ücretliler ve düşük gelirli özel sektör çalışanları, 2026 yılı zammına ilişkin beklentilerini korurken yüzde 20 ila 25 arasında değişen tahminler öne çıkıyor.

Bu kapsamda Baydar, yaptığı değerlendirmede "iç piyasaya bir miktar daha güç verecek" ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARI ZORLAŞTIRACAK

Ekol TV canlı yayınında konuşan ekonomist Hikmet Baydar, zam hesaplamalarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Baydar, enflasyon beklentilerinin orta vadeli planda yüzde 16 olarak yer aldığını ancak piyasanın 22–23 bandına işaret ettiğini belirterek, "20'nin altında olması oldukça zor" dedi. Mehmet Şimşek’in enflasyonun 20'nin altına ineceğine yönelik açıklamasını da hatırlatan Baydar, bunun ücret pazarlıklarını zorlaştırabileceğini vurguladı.

ZAM TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Baydar, yeni dönem zam oranına ilişkin olası senaryoları da aktardı. Örnekler vererek zamma ilişkin tahminde bulunan Baydar, şunları aktardı

"Bu durumda yüzde 20-25 ki ben özellikle izleyicilerimiz de hatırlayacaktır yüzde 25 olmalı diyordum, şu an piyasa beklentisi minimum 20, maksimum 25. Yani bana göre maksimum belki telafi eder bir miktar geçmişteki zararları ama 25'ten aşağı olmamalı. Ama piyasa büyük ihtimalle de...

Örneğin HSBC geçen sene yüzde 30 demişti. O da tutturmuştu bizimle beraber, bu sene yüzde 20 diyor. Dolayısıyla yüzde 20'nin üzerindeki bir oran yüzde 20-25 aralığında asgari ücrette büyük olasılıkla gerçekleşecek gibi görünüyor."

Ekonomist Hikmet Baydar'ın yaptığı tahminin gerçekleşmesi üzerine asgari ücret zammında rakamlar şu şekilde olacak:

Yüzde 20 zam: 26 bin 524 TL.

Yüzde 25 zam 27 bin 630 TL



DÖRT TOPLANTI GERÇEKLEŞECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı asgari ücretini belirlemek için çalışmalarına başlıyor. Normalde işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyonda bu yıl işçi temsilcileri yer almayacak.

Sürece yönelik ilk temas, 21 Ekim’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan Üçlü Danışma Kurulu toplantısında kurulmuş, taraflar temsil yapısı ve karar süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunmuştu.

Bakanlık ev sahipliğinde yapılacak ilk toplantıda takvim netleştirilecek. Sonraki görüşmelerde ekonomik veriler ve tarafların beklentileri ele alınacak. Komisyonun dört toplantı sonunda yeni asgari ücreti belirleyerek 31 Aralık’a kadar açıklaması planlanıyor. Yeni ücret 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.