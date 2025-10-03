Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca emekli, memur ve çalışan için zam dönemi başladı. Ocak ayında emekliler ve memurlar 2026 yılının ilk maaş artışını alacak, işçiler için ise asgari ücret yeniden belirlenecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü 6 aylık enflasyon verilerine çevirmiş durumda. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ile garanti edilen yüzde 11’lik artışa ek olarak enflasyon farkını bekliyor.

Bu artışların ilk ipucu Orta Vadeli Program’dan geldi. Programda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,5 olarak açıklanırken, bu oran emekliler ve çalışanlar için farklı zam oranlarına işaret ediyor.

ASGARİ ÜCRET MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR

Ocak ayında yapılacak artış sadece işçileri değil, Türkiye’deki herkesin gelir ve ödemelerini yakından etkileyecek. Çünkü işsizlik maaşından sosyal yardımlara, BES kesintilerinden isteğe bağlı sigortaya kadar pek çok kalem asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

2025 yılında asgari ücret tek seferlik belirlenmişti. Bu kapsamda brüt asgari ücret 26.005 TL, net asgari ücret ise 22.104 TL olarak uygulanıyor. Ancak Aralık ayında toplanacak komisyonla birlikte bu rakamlar güncellenecek.

HESAPLAMADA HANGİ ORANLAR ÖNE ÇIKIYOR?

Geçmiş yıllara bakıldığında asgari ücret artışlarının çoğu zaman enflasyonun üzerinde gerçekleştiği görülüyor. Bu yıl da benzer bir tablonun masada olması bekleniyor.

Orta Vadeli Program’daki yüzde 28,5’lik yıl sonu enflasyon tahmini, 2026 yılı için belirleyici referans olacak. Ancak komisyonun bu oranın üzerine çıkması ihtimali de güçlü.

YÜZDE 20 ZAM SENARYOSU

Brüt: 31.206 TL

Net: 26.525 TL

YÜZDE 30 ZAM SENARYOSU

Brüt: 33.807 TL

Net: 28.736 TL

YÜZDE 35 ZAM SENARYOSU

Brüt: 35.107 TL

Net: 29.841 TL

GÖZLER KOMİSYON KARARINDA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun Aralık ayında yapacağı toplantı, milyonlarca çalışanın maaşını ve dolaylı olarak tüm vatandaşların gelirlerini etkileyecek.

Beklenti, 2026 yılı için belirlenecek artışın enflasyonun üzerinde olacağı yönünde. Masada en güçlü üç oran konuşulurken, kesin karar komisyon toplantısı sonrasında belli olacak.