2026 yılına sayılı günler kala milyonlarca çalışan, emekli ve memur maaş artışlarına kilitlendi. Asgari ücrette yapılan artış sonrası beklentiler yükselirken, maaş zamlarının enflasyon karşısında yeterli olup olmayacağı tartışılıyor.

Dünya Gazetesi köşe yazarı ve SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2026 Ocak ve Temmuz dönemlerine ilişkin zam senaryolarını kaleme aldı.

ASGARİ ÜCRET NETLEŞTİ, GÖZLER EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINDA

Asgari ücretin yüzde 27 artışla 28.075 TL olarak açıklanmasının ardından en çok merak edilen konu emekli ve memur maaşları oldu. Erdursun, daha önce yaptığı tahminlerin bu seviyeye oldukça yakın gerçekleştiğini belirterek sürecin emekli ve memur maaş artışlarıyla devam edeceğine dikkat çekti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Bugün Türkiye’de milyonlarca emeklinin 16.881 TL olan en düşük emekli aylığıyla geçinmeye çalıştığını hatırlatan Erdursun, mevcut ekonomik koşulların bu tutarın sürdürülebilir olmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.

SGK uzmanı Erdursun değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Benim beklentim, herhangi bir ek iyileştirme yapılmaması hâlinde en düşük emekli aylığının 18.900 – 19.000 TL bandına yükselmesi yönünde. Ancak bu artış dahi emeklilerin alım gücünü korumaya yetmeyecek” şeklinde konuya dair açıklamada bulundu.

2026 OCAK ZAMMI İÇİN ÖNGÖRÜLEN ORANLAR

Özgür Erdursun, 2026 Ocak ayında maaş artışlarına ilişkin beklentilerini şu şekilde sıraladı:

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %12,3

-Memur ve memur emeklileri: %18,7 civarında

Bu noktada memurların neden daha yüksek artış alacağına dair soruların gündeme geldiğini belirten Erdursun, bunun kalıcı bir avantajdan değil, toplu sözleşmeden kaynaklanan dönemsel bir farktan kaynaklandığını vurguladı.

-Toplu sözleşme farkı tabloyu değiştiriyor

Erdursun’un aktardığına göre, 2025 Temmuz ayında yapılan artışlarda tablo ters yöndeydi:

-Memur ve memur emeklileri: %15,57

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %16,67

Bu nedenle memurlar o dönemde daha düşük artış aldı. Erdursun, “Bu fark, 2026 Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklanan zamların devreye girmesiyle tersine dönecek” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca 2025’in ikinci yarısında memurlara verilen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammının, 2026 Ocak’ta yüzde 11’e yükseltileceğini belirten Erdursun, Ocak ayında memur kesiminin daha yüksek artış almasının nedenini bu düzenlemeye bağladı.

TEMMUZ 2026'DA TABLO YENİDEN DEĞİŞECEK

Ancak bu avantajın kalıcı olmayacağını vurgulayan Erdursun, 2026 Temmuz ayında bu kez SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin öne çıkacağını belirtti. Nedeni ise Temmuz ayında yüzde 11’lik toplu sözleşme zammının devreden çıkması ve yerine yüzde 7’lik artışın gelmesi.

Erdursun tabloyu şöyle özetledi:

-Ocak 2026: Memur lehine

-Temmuz 2026: SSK ve Bağ-Kur lehine

ENFLASYON GERÇEĞİ...

Yıllık enflasyonun yüzde 31 civarında gerçekleşmesini, Aralık ayı enflasyonunun ise yüzde 1’e yakın açıklanmasını beklediğini belirten Erdursun, 3 Ocak’ta enflasyon rakamlarının netleşeceğini, 5 Ocak itibarıyla da maaş artış oranlarının kesinleşeceğini ifade etti.

Ancak kritik uyarıyı da yaptı:

“Artış oranları nominal olarak yüksek görünse bile, alım gücü reel olarak gerilemeye devam edecek” dedi.

Erdursun’a göre 2026 yılında ortalama emekli aylıkları 20–22 bin TL bandında kalacak. Kira, gıda, ulaşım ve giyim harcamalarındaki artışlar dikkate alındığında bu seviyelerin refah artışı sağlamasının mümkün olmadığına dikkat çekti.

Özgür Erdursun’un değerlendirmelerine göre 2026 yılı; emekliler, memurlar, asgari ücretliler ve tüm sabit gelirliler açısından 2025’ten bile daha zor geçecek. Alım gücündeki erime devam ederken, gelir artışlarının hayat pahalılığının gerisinde kalması bekleniyor.