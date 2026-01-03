Yeni asgari ücretin etki alanı, sadece bu ücreti alan 7,5 milyon işçiyle sınırlı değil. Komşu maaş alanlarla birlikte toplamda 11 milyonu aşkın vatandaşı yakından ilgilendiren rakam; vergi muafiyetlerinden işsizlik maaşına, GSS primlerinden sosyal yardımlara kadar pek çok kalemi doğrudan etkiliyor.

Türkiye Gazetsi'nde yazdığı köşe yazısında SGK Uzmanı İsa Karakaş, 2026 yılı asgari ücret tablosunu değerlendirirken şu ifadelere yer verdi:

"7,5 milyona varan işçiyi direkt, asgari ücrete komşu maaş alanlarla birlikte ise 11 milyonu aşkın vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Bu rakam, sadece bir maaş değil; piyasanın yeni 'mihenk taşı' konumunda" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

ENFLASYONUN GÖLGESİNDE %27'LİK ARTIŞ

Temmuz 2025 döneminin artışsız geçilmesinin ardından, 2026 yılına %27’lik bir güncellemeyle girildi. Karakaş, artış oranını ve hayat pahalılığı etkisini şu şekilde özetledi:

"Dolar bazında bakıldığında geçmiş yıllara oranla yüksek bir grafik çizse de, hayat pahalılığı ve kira kıskacındaki vatandaşın cebinde bu artışın karşılığı henüz 'iç açıcı' değil. TÜRK-İŞ’in Aralık ayında açıkladığı 30 bin 153 TL’lik açlık sınırının altında kalan yeni ücret, maalesef daha yolun başında açlık sınırının ancak %93’üne karşılık geliyor."

2026 YILI YENİ ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA TABLOSU

Kanunen belirlenen rakamın altında ödeme yapılması yasaklanmış durumda. Karakaş’ın aktardığı verilere göre, asgari ücretli bir çalışanın 2026 yılı boyunca alacağı net rakam ve kesintiler şu şekilde:

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

İsa Karakaş, maaşın sabit kalacağına dikkat çekerek; "Hemen belirtelim asgari ücretliler bu senede 28.075,50 TL’lik bu asgari ücretle geçinmek zorunda. Yıl içinde enflasyon ne kadar artarsa artsın bu rakam değişmeyecek" uyarısında bulundu.

İŞVERENE MALİYET

Yeni asgari ücret işçi için geçim kaynağıyken, işveren tarafında ciddi bir maliyet yönetimi gerektiriyor. 2026 yılı itibarıyla işveren SGK primleri %21,75’e yükseldi. Ancak devlet, kurallara uyan işverenlere destek sunmaya devam ediyor. Karakaş, teşviklerle ilgili şunları kaydetti:

"Borcu olmayan kaçak ve sahte sigortalı çalıştırmayan ve diğer yasal yükümlülüklerini yerine getiren işverenler için 1.200 TL’lik asgari ücret desteği devreye giriyor. Ayrıca imalat sektöründeki ek %5’lik teşviklerle birlikte, asgari ücretin işverene maliyeti önemli oranda azalıyor. Kuralları çiğneyenler ise tablodaki tam maliyeti göğüslemek zorunda."

Çalışanların en çok sorduğu "2026’da AGİ alacak mıyız?" sorusuna Karakaş'ın yanıtı net oldu:

"Asgari ücret üzerinden Gelir ve Damga Vergisi alınmadığı için, vergi iadesi mahiyetindeki Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması bu yıl da söz konusu olmayacak. İşçiden sadece %15 oranında SGK ve işsizlik sigortası kesintisi yapılacak."