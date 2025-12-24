Pazarlık masasına işverenle oturan iktidar, 2026 yılı asgari ücretine yalnızca yüzde 27 zam yaptı. 22 bin 104 lira olan net asgari ücret, zammın ardından 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 28 bin 75 TL’de kalacak. Brüt asgari ücret ise yeni yıldan itibaren 33 bin 30 lira oldu. Milyonlarca asgari ücretli yeni yıla açlık sınırının da altında maaşlarla başlayacak.

İŞÇİ YOK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin ilk defa açlık sınırının altında kaldığını belirtirken bunun tek sorumlusunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Rakamı ‘kabul edilemez’ bulan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da “Toplantıya katılmama kararının ne kadar yerinde olduğunu gördük” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti işçi temsilcisi olmaksızın açıkladı. Buna rağmen Işıkhan, “Süreç boyunca diyalog içinde olduğumuz işçi konfederasyonlarına teşekkür ederim” dedi. Ancak Türk-İş Başkanı Atalay, “Bakan görüşlerimizi aldıklarını söylüyor. Ama biz görüş bildirmedik” karşılığı verdi.

Yeni asgari ücretle birlikte en düşük işsizlik ödeneği 10 bin 332 liradan 13 bin 123 liraya, en yüksek işsizlik ödeneği de 20 bin 644 liradan 26 bin 221 liraya çıktı.

SORUMLUSU ERDOĞAN

Asgari ücret zammına sert tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özel “Bu rakamın, bu rezaletin tek sorumlusu Sayın Erdoğan’dır. 25.1 milyon insanın imza vererek ‘git’ dediği ve milyonlarca çalışanın başını öne eğdiren Erdoğan, artık sandıktan kaçamaz. 2026 geçim yılı olamayacağına göre 2026 seçim yılıdır” dedi.

‘Komisyona katılmamakta haklı çıktık’

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yeni asgari ücret için, “Kabul edebileceğimiz bir rakam değil. Taleplerimizin yüzde 20’sini bile karşılamıyor” derken, “Rakamı gördükten sonra toplantıya katılmama kararının ne kadar yerinde olduğunu gördük. Yapı değişmezse önümüzdeki yıl da komisyona katılmayacağız” ifadelerini kullandı. Atalay, açıklanan asgari ücretin kasım ayı açlık sınırının (29.828 TL) bile altında olduğuna dikkat çekerek, bu ücretle geçinme imkanı olmadığının yeniden altını çizdi.