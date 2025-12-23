Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı için net asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak açıkladı. Açıklanan rakam 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanacak. Böylece asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmış oldu.

İMAMOĞLU'NDAN İLK TEPKİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi:

"Türkiye’nin işçileri, emekçileri, asgari ücretlileri açlığa mahkum değildir!

Bu ülkenin işçisinin hakkı, açlık sınırının altında bir asgari ücret değildir!

28 bin 75 TL olarak açıklanan asgari ücret, milletin gerçeklerinin, yani ağır geçim sıkıntısının yanından bile geçmiyor.

Açıklanan asgari ücret bir zorunluluk değil, siyasi bir tercihtir.

İşçilerin olmadığı bir masada, sadece işverenlerle asgari ücret belirleyen akıl, “ben zenginden yanayım, yoksuldan değil” diyen akıldır.

CHP’nin net asgari ücret teklifi 39 bin TL’dir.

İnşallah milletin iktidarı başa geldiğinde, işçilerimize, asgari ücretlilerimize hak ettiklerini verecek, yeni ekonomi, sanayi ve teknoloji politikalarımızla işverenleri de rahatlatacağız.

Çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız ve adilce paylaşacağız!"

ÖZGÜR ÖZEL: "2026 SEFALET YILI"

"Ak Parti, milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücreti %27 artışla 28 bin 75 lira olarak açıkladı.

Bugün resmi açlık sınırı 30.000 liradır.

Asgari ücret tarihimizde ilk kez, açlık sınırının altında açıklanmıştır.

Defalarca uyardık, işçinin hakkı olan 39.000 lirayı istedik. Ama salonlara hapsolan Ak Parti sokağın sesini duymadı, 2026’nın sefalet yılı olacağını bugünden ilan etti.

Bu ülkede havaalanını, köprü, yol işleten zenginlere geçiş garantisi var ama asgari ücretlilere geçim garantisi yok!

İşte Ak Parti’nin kara düzeni budur!

Kimse yanlışa düşmesin. Bu rakamın, bu rezaletin tek sorumlusu Sayın Erdoğan’dır.

25,1 milyon insanın imza vererek ‘git’ dediği, bu dakikalarda milyonlarca çalışanın başını öne eğdiren Erdoğan, artık sandıktan kaçamaz.

2026 geçim yılı olamayacağına göre

2026 seçim yılıdır!!!"

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: "EMEĞİN TOKATINA HAZIR OLUN"

Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açlık sınırının altında bir asgari ücret, milyonlarca vatandaşımızı açlığa mahkum etmektir. Bunu kime, nasıl izah edeceksiniz? Emeğin ve alınterinin tokatına hazır olun" ifadesini kullandı.

TÜRK İŞ: "HAKLILIĞIMIZI GÖRDÜK"

Rakamın açıklanmasının ardından konuşan TÜRK İŞ Başkanı Ergün Atalay şu ifadeleri kullandı:

"Yarın ayın 24'ü. Bir yıl önce 24 Aralık 2024'te biz dedik ki "Biz artık Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmayacağız" Aradan bir yıl geçti. Bu komisyon adil değil, 50 senedir katılıyoruz. 2000 yılından bugüne kadar biz 29 kere katıldık. 3 kere evet dedik. 26 kere bazısına katılmadık bazısına şerh koyduk. Son iki dönemdir komisyona katılan 5 kişinin tamamını işçilerden yaptık. Geçen sene gazeteci, kuaför, enerji işçisi, karayolları işçisi vardı. Son iki dönemdir TÜRK-İŞ'te toplantı yapıldı. Eğitim verildi. Bize rakam vermeden açıkladılar. Bu süreçte ne hükümeti, ne işvereni kimse konuşmuyor. Deniyor ki, TÜRK-İŞ katılmadı. Bugünkü rakamı gördükten sonra katılmamakta ne kadar haklı olduğumuzu gördüğümüz kanaatindeyiz."