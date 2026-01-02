Milyonlarca asgari ücretli 28 bin lira ile ay sonunu nasıl getireceğini düşünürken, bütçesini vatandaşın vergilerinden oluşturan TRT’deki personel ücret ve zamları şaşırttı.

TRT’de 2023 yılında 8 bin 659 olan personel sayısı 2024’te 8 bin 856’ya çıktı. Personele ödenen tutar ise 2023’te 4 milyar 682 milyon 976 bin TL olurken, 2024’te yüzde 129.8 arttı ve 10 milyar 767 milyon 590 bin TL’ye yükseldi. Asgari ücretlinin maaşı yüzde 27 artarken yandaş TRT’deki ücretler yüzde 129.8 arttı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı

Gelirinin büyük bölümünü vatandaştan aldığı bandrol ücretlerinden elde eden TRT, 2024’te 5 milyar 191 milyon 812 bin TL kâr etti. Giderleri de yüzde 92.6 oranında arttı. Kurum 2024’te 27 milyar 425 milyon harcadı.

TRT, 2024’te 8 bin 856 personeli olmasına rağmen dış yapımlara para akıtmaya devam etti. Kurum dışından temin edilen programlar için 5 milyar 660 milyon 177 bin TL, haber ve haber programları için de 5 milyar 482 milyon 404 bin TL ödendi. Ayrıca TV ve radyo programları için kurum dışından gelen kişilerden alınan hizmetler için 399 milyon 375 bin TL harcandı.

BİNA KİRALARI PATLADI

TRT 2023 yılında 295 milyon 259 bin TL’lik kira bedeli öderken, 2024’te bu tutar 486 milyon 62 bin TL oldu ve yüzde 65 oranında arttı. Kuruma dışarıdan gelen konuların otel masrafları için 27 milyon 235 bin TL ödendi, yolluk bedelleri de 31 milyon 800 bin TL oldu. 33 milyon 38 bin TL mekan ve stüdyo kirasına, 19 milyon 695 bin lira arazi kirasına, 93 milyon 484 bin lira da araç kirasına verildi.