Darve sabit gelirlilerin yılbaşında aldığı maaş zamları yüksek enflasyon karşısında 2 ayda eridi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) şubat enflasyonunu tartışmalı bir şekilde yüzde 2.96 açıklamasına rağmen 2 aylık enflasyon yüzde 7.94’e ulaştı. TÜİK’in çarşıya pazara uymayan enflasyonuyla hesap yapıldığında dahi asgari ücretin alım gücü 2 ayda 26 bin 10 liraya düştü. 20 bin liralık en düşük emekli aylığından 2 ayda 1.471 lira gitti, elde 18 bin 529 lira kaldı.

MİLİMETRİK HESAP

Şubat ayı enflasyonunu ENAG yüzde 4.01, İstanbul Ticaret Odası (İTO) yüzde 3.85 hesapladı. TÜİK’in de yüzde 3’ün üzerinde bir enflasyon açıklaması bekleniyordu. Ancak TÜİK’ten yine beklentilerin altında, milimetrik bir hesapla yüzde 2.96’lık veri geldi. Böylece 2 aylık TÜİK enflasyonu yüzde 7.94 oldu. TÜİK’in bu hesabına göre, sene başında 28 bin 75 lira yapılan asgari ücretin alım gücü 2 ayda 2 bin 65 lira eriyerek 26 bin 10 liraya düştü. 2 aylık enflasyonu yüzde 10.58 açıklayan ENAG’ın hesabına göre ise asgari ücretin alım gücü 2 bin 686 lira eridi, şubat sonu itıbarıyla 25 bin 389 liraya indi.

ARA ZAM TALEBİ

Yılbaşında 20 bin lira yapılan en düşük emekli aylığının alım gücü de 2 ayda TÜİK enflasyonuna göre 1471 lira eriyerek 18 bin 529 liraya, ENAG enflasyonuna göre ise 1914 lira eriyerek 18 bin 664 liraya düştü. En düşük memur emeklisi aylığının alım gücündeki erime de TÜİK enflasyonuyla 2 bin 43 lira oldu. Böylece ocak ayına 27 bin 772 lira alım gücüyle giren memur emeklisinin bugün eline 25 bin 729 lira kaldı. Maaşlardaki yüksek erime asgari ücret için şimdiden ara zam taleplerini gündeme getirdi.

Memur 5.578 TL kaybetti

Enflasyon memurun da alım gücünü eritti.Yılbaşında 58 bin 305 lira yapılan en düşük memur (hizmetli) maaşı TÜİK enflasyonuna göre 4 bin 289 lira, ENAG enflasyonuna göre 5 bin 578 lira eridi. TÜİK’in hesabı en düşük memur maaşının alım gücünün şubat sonu itibarıyla 54 bin 16 liraya indiğini gösteriyor. Aynı şekilde TÜİK enflasyonuyla öğretmen maaşının alım gücünde 4 bin 808 lira, mühendis maaşında 6 bin 232 lira, profesör maaşında 9 bin 568 lira erime oldu. Memur, enflasyon kayıplarının her ay ödenmesini istiyor.