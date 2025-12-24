Sendikaların protesto ederek toplantılara katılım sağlamamasının ardından yeni asgari ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.



Halihazırda 22 bin 104 TL olan asgari ücret, 2026 yılı itibarıyla yüzde 27 zamlanarak 28 bin 75 TL'ye yükseltilecek.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından söz konusu ücretin Türkiye tarihinde ilk kez açlık sınırının altında kalacağına dikkat çeken uzmanlar, yapılan zammı 'kabul edilemez' olarak değerlendirirken, asgari ücretteki artış emekli maaşlarına yapılacak zammı da erkenden ortaya çıkardı.



REFAH PAYI VERİLMEYECEĞİ KESİNLEŞTİ



Ekonomi yönetiminin 'enflasyonu baskılamak' gerekçesiyle ücret artışlarının sınırlı tutulmasına yönelik talebini onaylayan iktidar, asgari ücretin ardından bir darbe de emekliye vurmaya hazırlanıyor.



3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte kesinlik kazanacak yıllık enflasyonun ardından Ankara'da emekli maaşına herhangi bir ek zam yapılmaması konusunda mutabakata varıldı.

Açıklanacak son ay verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılması beklenen enflasyon farkı zammı da yüzde 12,30 seviyelerinde gerçekleşecek. Söz konusu artış tutarı Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile en düşük emekli maaşlarına da eklenecek.



Memur ve memur emeklisi için zam oranının ise yüzde 17,50'leri bulması bekleniyor.