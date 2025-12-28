Asgari ücret tamam, şimdi milyonlarca emekli yılbaşı zammını bekliyor. SÖZCÜ’nün yaptığı hesaplamalara göre işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine yılın başında yapılacak zam yüzde 12.1 civarında kalacak, böylece emekliler hayal kırıklığı yaşayacak. Asgari ücretle emekli aylığı arasındaki fark 5 bin 223 liradan 9 bin 151 liraya çıkacak.

Bu yılın başında en düşük emekli aylığı 14 bin 468 lira, asgari ücret de 22 bin 104 lira yapılmıştı. Asgari ücret en düşük emekli aylığından 7 bin 636 lira daha yüksekti. Temmuzda en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya çıkarıldı. Asgari ücrete ara zam yapılmadı. Aradaki fark 5 bin 223 liraya indi.

ORAN %12’LERDE

Yüzde 27’lik zam kesinleştiği için asgari ücret 1 Ocak 2026’dan itibaren 28 bin 75 lira olacak. Emeklinin kasım sonu itibarıyla 5 aylık zammı yüzde 11.2 oldu. 2026’nın ilk 6 ayı için yapılacak zam oranı ise 3 Ocak 2026’da netleşecek. Olağanüstü bir durum yaşanmazsa emeklinin alabileceği zam yüzde 12.1-12.5 arasında kalacak. Bu durumda en düşük emekli aylığı yeni yılda 18 bin 827 lira ile 18 bin 991 lira arasında olacak. Asgari ücretle emekli aylığı arasındaki fark da 9 bin 151 liraya kadar çıkacak.

Memur emeklilerine ise yeni yılda yüzde 11 toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı dahil, seyyanen zam hariç yüzde 18.5 zam yapılması bekleniyor.

Emekli aylığı 37.136 TL olacaktı

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında emekli aylığı 216.4 lira, asgari ücret de 163.6 liraydı. Yani en düşük emekli aylığı asgari ücretten yüzde 32.3 daha fazlaydı. Ancak 2026 başında en düşük emekli aylığı 18 bin 927 lira, asgari ücret ise 28 bin 75 lira olacak. Bu durumda en düşük emekli aylığı asgari ücretin yüzde 67.4’üne kadar düşecek. 2002’deki oran aynı şekilde korunmuş olsaydı 2026 itibarıyla en düşük emekli aylığı 37 bin 136 lira olacaktı.