2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için hazırlıklar hızlanırken, komisyon yapısına ilişkin olası revizyon tartışmanın merkezine oturdu. Mevcut sistemde hükümetin 5 olan temsilci sayısının 1’e düşürülmesi sürecin işçi–işveren ekseninde yeniden şekilleneceğine işaret ediyor. Bu değişiklik, karar sürecinde ne kadar etkili olacak henüz bilinmiyor. Ancak hükümet ağırlığının azalması özellikle işçi kesimi tarafından pek de bir fark olmayacağı yönünde.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay son yaptığı açıklamada bakanlıktan resmi karar beklediklerini ve komisyon değişikliğine dair somut adımların ücreti belirlemeye yön verip vermeyeceğini tartışacaklarını söyledi.

Komisyonun 12 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapacağı ilk toplantıyla süreç resmen başlayacak. Kararlar her yıl olduğu gibi oy çokluğuyla ve birkaç aşamada alınacak.

MEVCUT ÜCRET VE BEKLENTİLER

Bugün brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olan asgari ücret için 2026 tahminleri şekillenmeye başladı. İşveren maliyeti ise SGK primi ve işsizlik sigortası fonuyla birlikte 30.621,48 TL seviyesinde bulunuyor.

Yeni yılda %25–30 aralığında artış bekleniyor. Bu çerçevede:

%25 artış: 27.630 TL

%30 artış: 28.735 TL

Zam Senaryoları: %28,5’ten %40’a olursa oranlara göre hesaplanan ücretler şöyle sıralanıyor:

%28,5 artış → 28.405 TL

%30 artış → 28.736 TL

%35 artış → 29.841 TL

%40 artış → 30.946 TL

YENİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu TÜRK-İŞ, TİSK ve hükümetten toplam 15 temsilciden oluşuyor. Komisyon genellikle dört toplantının ardından nihai kararı açıklıyor.

Belirlemede dikkate alınacak başlıklar

Enflasyon verileri

İşçilerin geçim şartları ve yaşam maliyeti

İşveren maliyetleri

İstihdamın korunması

Ekonomik büyüme ve makro göstergeler

ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini %31–33, OVP'nin öngörüsü ise %28,5 seviyesinde. Bu rakamlar, yeni asgari ücret zammının ana parametresini oluşturacak.

ASGARİ ÜCRET NEDEN KRİTİK?

Asgari ücret yalnızca çalışan maaşlarını değil, birçok sosyal ve ekonomik kalemi doğrudan etkiliyor. İşsizlik maaşı, doğum borçlanması, GSS primleri, tazminatlar, stajyer ücretleri ve BES devlet katkısı gibi çok sayıda ödeme asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

ARTIŞIN ETKİLEYECEĞİ ÖDEMELER

Tazminatlar: Brüt asgari ücret arttıkça kıdem ve ihbar tazminatları yükselecek.

İşsizlik maaşı: Hem en düşük hem en yüksek işsizlik maaşı artacak.

Rapor parası ve analık ödeneği: Hastalık, iş kazası ve doğum izinlerine bağlı ödeneklerde artış yaşanacak.

Stajyer ücretleri: Mesleki eğitimdeki stajyer ödemeleri de brüt asgari ücrete göre güncellenecek.

Borçlanmalar: Doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanmalarının prim maliyetleri yükselecek.

GSS, Bağ-Kur ve SSK primleri: İsteğe bağlı sigorta ve GSS primleri Ocak itibarıyla artacak.

VERGİ DÜZENLEMELERİNİN NET GELİRE ETKİSİ

Takvim.com’dan Faruk Erdem’in aktardığına göre, 2022’den bu yana asgari ücret tamamen vergi dışı tutuluyor ve bu uygulama 2026’da da devam edecek. 2026 Bütçe Teklifi’ne göre vergi istisnasının çalışanlara sağlayacağı katkı 1 trilyon 92 milyar TL olarak hesaplanıyor. Bu düzenleme özellikle brüt maaşla çalışanların net gelirini artıracak.

DİĞER ÇALIŞNLARA ETKİSİ

Asgari ücrete yapılacak zam, özel sektörde maaş skalalarının güncellenmesinde referans kabul edildiği için diğer çalışanların zam oranlarını da yukarı çekecek.

Komisyonun yapısının değişmesi ve hükümet temsilci sayısının azaltılması yönündeki tartışmalar, 2026 asgari ücret sürecini her zamankinden daha kritik bir hale getiriyor.

Ekonomik göstergeler, yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyeti dikkate alındığında, masadan çıkacak rakam milyonlarca çalışan için yalnızca bir maaş düzenlemesi değil, aynı zamanda geçim mücadelesinin yeni eşiği olacak.