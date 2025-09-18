Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Haziran 2018’de “Verin yetkiyi, görün yetkiyi” açıklamasının ardından geçen sürede asgari ücretin alım gücü 2.5 çeyrek altın kaybetti.

2018 genel seçimleri öncesi çeyrek altın 307 lira, asgari ücret ise 1.603 liraydı. 7 yıl önce asgari ücretli 5.2 çeyrek altın alabilirken, bugün bunun neredeyse yarısını kaybetti.

Çeyrek altın güncel fiyatlara göre 8 bin 24 liradan satılırken, bugün 22 bin 104 lira alan asgari ücretli bir işçi bu ücretle ancak 2.7 çeyrek altın alabiliyor. 2018 yılında brüt maaşı 53 bin 250 TL olan Cumhurbaşkanı’nın 2025 maaşı ise 252 bin 227 TL’ye yükseldi. Yine 2019’da 1.6 milyar TL harcayan Cumhurbaşkanlığı’nın ilk 8 aylık harcaması ise 9.2 milyar TL oldu.