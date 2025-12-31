Asgari ücretlinin 2026 Ocak sonunda alacağı 28 bin 75 liralık asgari ücret ile açlık sınırının arasındaki fark şimdiden açılıyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) aralık ayı hesaplamalarına göre açlık sınırı 30 bin TL'yi, yoksulluk sınırı ise 98 bin TL'yi aştı.

YAŞAMA MALİYETİ 39 BİN

Araştırmaya göre, aralıkta 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 30 bin 143 lira oldu. Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı 98 bin 188 lira olarak hesaplandı. Böylece açlık sınırı asgari ücreti 2.068 lira aştı. Yoksulluk sınırı ise asgari ücretin 3.5 katı oldu. Aralık ayı için bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 39 bin 123 lira oldu.