

Online veri platformu Numbeo’ya göre İstanbul’da 85 metrekare evde yaşayan bir kişinin aylık elektrik, su, doğalgaz faturası 2 bin 827 lira seviyesinde. Bu ortalama tahmine EPDK’nın yüzde 24.6, BOTAŞ’ın yüzde 38’lik doğalgaz zammı dahil değil.

Hanelerin aylık fatura gideri 4 bin liraya çıkıyor. Bir kişinin 10 GB internet, SMS ve konuşmayı da içeren mobil paket için ortalama 487 TL ödemesi gerekiyor.

60 mbps ve üzeri internet hızı olan ev interneti için aylık ortalama 585 TL fatura ödeniyor. Böylece bir kişinin ortalama fatura gideri ayda 3.890, yılda ise 46.680 TL lirayı buluyor.

Fatura gideri ayda 5.500 liraya, yılda ise 66 bin liraya ulaşabiliyor. Böylece 22.104 lira alan bir asgari ücretli, yılda 3 maaşıyla yalnızca fatura ödemek zorunda kalıyor.