Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için hazırlıklar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi Üçlü Danışma Kurulu’nu yeniden bir araya getirdi.

İşçi ve işveren temsilcileri, komisyonun daha adil bir yapıya kavuşturulması yönünde çağrıda bulunurken, bazı sendikalar toplantılara katılmayacağını açıkladı.

2026 ASGARİ ÜCRETİ İÇİN 8 FARKLI ZAM SENARYOSU

Ekonomi çevreleri ve çalışanlar, yeni asgari ücretin enflasyon hedefleri doğrultusunda belirlenmesini bekliyor.

Olası zam oranlarına göre hesaplanan yeni ücret tabloları şöyle:

-Yüzde 16 zam: 25.641 TL

-Yüzde 20 zam: 26.522 TL

-Yüzde 24 zam: 27.409 TL

-Yüzde 25 zam: 27.630 TL

-Yüzde 28,5 zam: 28.404 TL

-Yüzde 30 zam: 28.735 TL

-Yüzde 35 zam: 29.840 TL

-Yüzde 40 zam: 30.945 TL

Bu senaryolara göre yeni yılda asgari ücretin 25 bin TL ile 31 bin TL arasında değişmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞLARIYLA NELER DEĞİŞECEK?

CNBCE'de yer alan habere göre, Asgari ücrete yapılacak zam, birçok kalemi de doğrudan etkileyecek. Yeni yıldan itibaren artış beklenen başlıca ödemeler şunlar:

-İşsizlik maaşı

-Genel Sağlık Sigortası primi

-Kıdem tazminatı tavanı

-Askerlik ve doğum borçlanması

-İsteğe bağlı sigorta primleri

-Staj ve rapor ücretleri

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Yasa gereği, Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeden meydana geliyor.

Komisyon, Çalışma Bakanlığı’nın belirlediği başkanın yönetiminde en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET VE MALİYET HESABI

2025 yılı itibarıyla bir işçi için net asgari ücret 22.104 TL, brüt ücret ise 26.005 TL olarak uygulanıyor.

Bir çalışanın işverene toplam maliyeti ise 30.621 TL’yi buluyor. Bu maliyetin içinde sosyal güvenlik primleri ve işsizlik sigorta fonu payları da yer alıyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayında başlaması, kararın ise 31 Aralık 2025’e kadar açıklanması bekleniyor.

Belirlenen rakam, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.