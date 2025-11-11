Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı bir televizyon programında hükümet çevrelerinde konuşulan iki kritik zam formülünü paylaştı.

Masadaki İki Farklı Zam Formülü

Burhan’ın aktardığı bilgilere göre, 2026 yılı için asgari ücrette iki farklı artış oranı üzerinde duruluyor:

%25 zam: Asgari ücretin 27.630 TL seviyesine yükselmesi

%30 zam: Asgari ücretin 28.735 TL’ye çıkması

Bu iki senaryodan birinin, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından karara bağlanması bekleniyor.

“Önemli Olan Rakam Değil, Alım Gücü”

Burhan, yeni ücretin yalnızca çalışanları değil, hizmet sektörü, işletmeler ve kira piyasasını da doğrudan etkileyeceğini vurguladı. Deneyimli gazeteci, “Asıl mesele rakamın yüksekliği değil, vatandaşın alım gücü” diyerek dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.