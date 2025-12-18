2026 yılı için asgari ücretin belirleneceği süreçte gözler bugün yapılacak ikinci toplantıya çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde saat 14.00’te bir araya gelecek. İlk toplantısını 12 Aralık’ta yapan komisyon, bu kez temel ekonomik göstergeleri masaya yatıracak.

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığındaki komisyona kapsamlı veri ve raporlar sunacak.

T Ü RK- İŞ MASADA YOK

Asgari ücret doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm toplumu ilgilendiriyor. Ancak işçi kesimini temsilen komisyonda yer alan Türk-İş, komisyon yapısının adil olmadığı gerekçesiyle sürece itirazını sürdürüyor.

İlk toplantıya katılmayan Türk-İş temsilcilerinin, bugün yapılacak ikinci toplantıya da katılması beklenmiyor. Buna rağmen komisyonun yasal karar alma süreci işlemeye devam ediyor.

BAKAN I Ş IKHAN'DAN ASGAR İ Ü CRET A Ç IKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. “İkinci toplantıda bir rakam konuşulur mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Bütçe sunumunda da asgari ücrete değinen Işıkhan, çalışanları enflasyona karşı koruyacaklarını vurgulayarak:

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türk-İş’in toplantılara katılmamasıyla ilgili olarak ise sosyal diyalog vurgusu yapan Işıkhan:

"Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız" dedi.

KARAR OY Ç OKLU Ğ UYLA ALINACAK

Mevzuata göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Türk-İş’in toplantılara katılmaması, sürecin ilerlemesine engel oluşturmuyor. Hükümet ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri, yeterli çoğunluğu sağlayarak 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirleyebiliyor.

Yeni asgari ücretin ay sonuna kadar açıklanması gerekiyor.

MEVCUT ASGAR İ Ü CRET NE KADAR?

Halihazırda bir işçi için asgari ücret:

Brüt: 26 bin 5 lira 50 kuruş

Net: 22 bin 104 lira 67 kuruş

İşverene toplam maliyet ise bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş olarak uygulanıyor. Bu tutarın:

26 bin 5 lira 50 kuruşu brüt ücret,

4 bin 95 lira 87 kuruşu sosyal güvenlik primi,

520 lira 11 kuruşu ise işveren işsizlik sigorta fonundan oluşuyor.

2026 İ Ç İ N MASADAK İ ZAM SENARYOLARI

Asgari ücretin 2026 yılında ne kadar olacağına ilişkin farklı oranlar üzerinden hesaplamalar yapılmaya başlandı. Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan yüzde 28,5’lik 2025 yıl sonu enflasyon tahmini, beklentilerin merkezinde yer alıyor.

OLASI ZAM ORANLARI VE NET Ü CRETLER

Yüzde 20 zam:

Net 26.584 TL – Brüt 31.206 TL

Yüzde 23 zam:

Net 27.188 TL – Brüt 31.986 TL

Yüzde 25 zam:

Net 27.630 TL – Brüt 32.506 TL

Yüzde 28,5 zam (OVP):

Net 28.404 TL – Brüt 33.417 TL

Yüzde 30 zam:

Net 28.735 TL – Brüt 33.807 TL

EN G ÜÇ L Ü ZAM SENARYOSU KUL İ SLERDEN GELD İ

Asgari ücrette en dikkat çekici değerlendirme ise Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş’tan geldi. TGRT Haber canlı yayınında Ankara kulislerine yansıyan son bilgileri paylaşan Karakaş, işveren cephesinde önemli bir tutum değişikliği yaşandığını söyledi.

Karakaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işverenlere yönelik çağrısının sahada karşılık bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda ne işveren ne de hükümet doğrudan asgari ücretle çalışıyor ama özel sektörün tamamı asgari ücreti emsal alıyor” dedi.

Asgari ücret artışının SGK gelirleri ve kamu maliyesi üzerindeki etkisine de dikkat çeken Karakaş:

“Hükümet kamu işçileriyle ilgili asgari ücreti baz alıyor. aslında asgari ne kadar yüksek olursa hükümet o kadar rahat edecek. Çünkü asgari ücret artınca SGK gelirleri yükselecek” dedi.

29 B İ N TL İ HT İ MAL İ G ÜÇ LEND İ

Daha önce yüzde 25–30 bandına işaret ettiğini hatırlatan Karakaş, son gelişmelerle birlikte tahminini yukarı yönlü revize etti:

“Aylardır asgari ücrete ilişki yüzde 25'in altında zam olmayacak diyordum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından sonra işveren kesim yüzde 25'e sıcak bakmaya başladı. En az yüzde 25 en fazla 30 zam geleceği yönünde analizim vardı.”

Enflasyonun üst sınıra yaklaşması halinde daha yüksek bir artış ihtimalinin doğduğunu belirten Karakaş, dikkat çeken şu değerlendirmeyi yaptı:

“Mevcut enflasyona bakıldığında en fazla yüzde 32 enflasyon gerçekleşirse;

yüzde 25’lik artışla 27.630 lira,

yüzde 30’luk artış olursa 28.735 lira şeklinde tahmin ediyordum.

Ancak şimdi asgari ücret zammının yüzde 32’lere kadar yükselebileceğini yani 29 binli rakamları görebileceğimizi ifade edebilirim.”

Bugünkü ikinci toplantıdan net bir rakam çıkması beklenmese de, masaya gelecek ekonomik veriler ve kulis bilgileri asgari ücrette yüzde 30 ve üzeri zam ihtimalini güçlendiriyor.

Gözler şimdi komisyonun önümüzdeki günlerde yapacağı kritik görüşmelere çevrilmiş durumda.