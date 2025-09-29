Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile yaptıkları bir görüşmeyi anlattı.

Arslan, “(Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına) Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı ifade ettim. Bu hem işçilerin hem de hükümetin aleyhine bir kaosa dönüşecek. Maalesef Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) arzu ettiği bir asgari ücreti önümüze getirecekler. Bu durum işçiler için büyük bir kayıp. Hükümet için ise büyük bir sorumluluktur” diye konuştu.

HÜKÜMET OLMAMALI

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevcut yapısının işçilerin aleyhine işlediğini söyledi. Komisyonda hükümetin inisiyatifinin söz konusu olduğunu ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin dikkate alındığını savunan Arslan, şöyle konuştu: “Hükümetlerin burada olmaması gerekiyor. Çünkü kamuda asgari ücretli işçi sayısı istisna. Dolayısıyla buradaki asgari ücretin belirlenmesi özel sektörü ilgilendiriyor.

Komisyon 12 ay çalışmalı

Mahmut Arslan, işçi ve işverenlerden oluşacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi konfederasyonlarının üye sayısı oranında temsil edilmesi gerektiğini belirterek, “Rakamın belirlenmesine yönelik bir kriter oluşturulmalı. Bir genel sekreterlik olmalı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 12 ay çalışmalı” dedi.